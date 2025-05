Che fine ha fatto Mirca Viola, ex Miss Italia incoronata due volte

Fonte: IPA Mirca Viola

Mirca Viola, la Miss Italia che fece scandalo prima ancora di godersi la corona, oggi è una regista con le idee chiare e una carriera costruita senza scorciatoie. Aveva solo 19 anni quando sfilò e vinse il titolo più desiderato dalle italiane, ma lo choc arrivò subito dopo: squalificata perché sposata e mamma.

Oggi Mirca non è più solo il volto della figuraccia storica di Miss Italia, ma una che si è fatta largo a gomitate tra set e sceneggiature. Ha avuto grinta, testa e anche un certo gusto nel scegliersi i ruoli, dentro e fuori dal set.

Perché Mirca Viola fu squalificata da Miss Italia nel 1987

Nel 1987 Mirca Viola partecipò alle selezioni e conquistò la fascia più ambita. La sua vittoria però durò poco: venne squalificata perché era sposata e già madre di un bambino. Il titolo passò alla seconda classificata, ma idealmente Mirca rimase sempre nei cuori degli italiani.

La stessa Viola, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ricorda di non aver mai conosciuto quella regola e che fu cambiata proprio in seguito al suo caso. Anni dopo, nel 1994, Fabrizio Frizzi la proclamò Miss Italia ad honorem, riconoscendole di fatto una speciale corona sul suo passato nel concorso.

Che carriera ha fatto Mirca Viola dopo Miss Italia

La “reginetta” mancata non si fece scoraggiare. Dopo l’esperienza a Miss Italia, Mirca costruì una carriera come modella, quindi attrice e infine conduttrice televisiva. Il grande salto avvenne al cinema: nel 2011 esordì come regista con il film L’amore fa male, con Stefania Rocca e Nicole Grimaudo nel cast.

Nel 2014 diresse poi la commedia Cam Girl. In sala o in tv, Mirca ha mostrato grande determinazione nel mondo dello spettacolo, basando il suo successo sul talento e sullo studio. Nell’intervista, ha sottolineato quanto quella visibilità iniziale le abbia dato una spinta importante.

La storia d’amore tra Mirca Viola e il produttore Enzo Gallo

Accanto a Mirca Viola c’è sempre stato il produttore cinematografico Enzo Gallo, suo marito con il quale ha avuto due figli, Nicolas e Angelica, anch’essi appassionati di cinema. Sposatisi giovanissimi, la coppia ha attraversato anche un momento di crisi: dopo una breve separazione i due si sono ritrovati e risposati nel 2023, più uniti che mai. Come ha raccontato, Mirca si considera “fortunata” per il sostegno ricevuto da Gallo, che le ha permesso di iniziare prestissimo a fare l’assistente alla regia e imparare il mestiere del cinema.

Il nuovo film di Mirca Viola si chiama Frenesia

Mirca Viola svela di essere al lavoro su un nuovo film dal titolo Frenesia. È un progetto a cui tiene molto perché vuole riflettere sul ruolo del padre: dedica il film al suo papà, venuto a mancare a gennaio 2025. Con Frenesia la regista porta sullo schermo una storia personale, integrando nella sua creatività le esperienze di vita vissuta.

Cosa pensa Mirca Viola del documentario su Miss Italia

Nell’intervista al Corriere, Mirca esprime anche il suo punto di vista sul concorso Miss Italia oggi. A differenza del documentario Netflix, Miss Italia non deve morire, che racconta le difficoltà del concorso, Viola afferma di non aver ancora visto la pellicola.

Nonostante ciò, difende l’immagine storica del concorso e ne critica la demonizzazione odierna: ricorda come la patron Patrizia Mirigliani abbia “dato l’anima” per Miss Italia, ma ritiene che oggi ci sia troppa “ipocrisia” nel raccontarlo. Il concorso, sottolinea, è stato da sempre non solo una vetrina di bellezza, ma anche un trampolino di lancio per tanti giovani talenti.