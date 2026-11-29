Mike Love, il cantante e cofondatore dei Beach Boys è morto. Ebbe una vita sentimentale a dir poco ricca, tra numerosi matrimoni e parecchi figli

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IPA Mike Love

La sua è una delle voci più riconoscibili della musica. Ad ascoltarlo si viene magicamente trasportati in un altro mondo, in un’epoca lontana dove l’aria sa di salsedine e si ammira l’alba da una tavola da surf. Mike Love è stato la voce, e uno dei fondatori, dei mitici Beach Boys. È morto il 28 novembre 2026, a 85 anni. Lascia la moglie Jacquelyne Piesen, il grande amore della sua vita, ma non l’unico. Nome omen, si sposò per ben sei volte e divenne padre di otto figli.

Addio alla voce dei Beach Boys

L’addetta stampa Katie Altman comunica la scomparsa di Mike Love, “icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan”.

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Se ne va la voce dei Beach Boys, membro del quintetto originale nato nel 1961 e mai passato di moda. Dennis Wilson scomparse nel 1983, i fratelli Carl e Brian Wilson morirono nel 1998 e 2025. Al Jardin resta l’unico superstite della band che plasmò per sempre l’immaginario collettivo, raccontando quello del surf come un mondo di pace, gioia e romanticismo.

Love, oltre a cantarle, le canzoni le scriveva anche. Portano la sua firma alcuni dei più grandi successi della band californiana, da California Girls a Good Vibrations fino a I Get Around. Il gruppo si era sciolto ormai da tempo, ma Mike continuò a dedicare la propria vita alla musica. Continuava a esibirsi in giro per il mondo, su navi da crociera e nei casinò, arrivando fino a 100 concerti all’anno.

Mike Love, 6 mogli e 8 figli

Love, amore, era il suo cognome e anche un destino. Il cantante dei Beach Boys fu un uomo che amò parecchio, protagonista di una vita sentimentale a dir poco ricca. Si sposò giovanissimo, appena ventenne, con la fidanzatina del liceo Francine St. Martin. La coppia ebbe due figlie, Melinda e Teresa, ma si separò con l’arrivo del successo. Sulla cresta dell’onda, il cantante si invaghì della bella Suzanne Celeste Belcher, la sposò a poche settimane del primo incontro e ci ebbe due figli: Hayleigh e Christian. La passione bruciò in fretta, anche a causa di un presunto tradimento con il cugino e compagno di band Dennis Wilson. Il divorzio fu burrascoso.

Ci vollero tre anni per superare la separazione, appena poche settimane per convolare a terze nozze. Nel 1971 Love sposò Tamara Suzanne Fitch, dalla loro unione nacque Summer. Le firme sui documenti di divorzio erano ancora calde che il cantante sposò Linda Sue Oliver, fu un unione lampo, annullata dopo appena sei mesi, senza figli. Dieci anni dopo Mike Love sposò Catherine Linda Martinez, assieme crebbero Michael Edward II che, anni dopo, si scoprì non essere il figlio biologico del cantante.

E poi arriva Jacquelyne, il grande amore

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All’altare in un paio di fine settimane, matrimoni lampi e divorzi come hobbies. Tutto cambiò, però, con l’arrivo di Jacquelyne Piesen. Fu lei la donna che fece nascere in Mike Love la voglia di impegnarsi davvero, di costruire una casa e non lasciarla più. Si conobbero sulla spiagga di Waikiki, si sposarono il 24 aprile 1994 e non si lasciarono più. Assieme ai figli Brian e Ambha condussero una vita tranquilla e lontana dai riflettori, occupandosi della tutela dell’ambiente dalla loro villa di Incline Village, vicino al lago Tahoe, al confine tra la California e il Nevada.

Nel mese di aprile aveva festeggiato 32 anni di matrimonio. “Buon anniversario alla mia splendida moglie. – aveva scritto lui, romanticissimo, sui social – Solo Dio sa dove sarei senza di te. Non voglio scoprirlo mai! Festeggiamo 32 anni di matrimonio e 39 anni assieme. Punto all’oro. Ti amo ogni giorno sempre di più”.