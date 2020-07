Mick Jagger, 77 anni festeggiati con tutte le sue donne

editato in: da

Mick Jagger, leggenda vivente del rock, voce e anima dei Rolling Stones ha compiuto 77 anni il 26 luglio 2020. 77 anni portati alla grande, nonostante gli eccessi e i vizi del passato. A vederlo oggi, cantare e dimenarsi sul palco come quando ne aveva 20, il fisico esile ma ancora super atletico, ci si chiede quale patto col diavolo abbia stretto quest’uomo. Che non a caso, tra le sue canzoni più celebri, scrisse proprio Simpathy for the devil.

Una vita vissuta con l’acceleratore sempre premuto, sia sopra che sotto il palco. Tantissimi gli amori, numerosa la sua famiglia: 8 figli, avuti da 4 donne diverse, 5 nipoti e un pronipote, nato nel 2014 da sua nipote Assisi, figlia a sua volta della primogenita Jade, e più giovane quindi del suo ottavo figlio, avuto nel 2016.

Oggi, che soffia su 77 candeline, Mick si trova in vacanza in Italia, dove è arrivato un mese fa e starà fino a ottobre, ospite dei conti della Gherardesca, di cui è grande amico, nella tenuta Ornellaia a Castagneto Carducci, in Toscana.

A immortalarlo sui social, la figlia (femmina) più piccola, Georgia May, che ha postato sul suo account Instagram una bella foto di Mick con tutte le sue “donne”, ovvero le figlie: Karis, nata nel 1970 dall’amore con Marsha Hunt, Jade, classe 1971, figlia della prima moglie Bianca Jagger ed Elizabeth e Georgia, avute rispettivamente nel 1984 e 1992 dalla seconda moglie Jerry Hall.

Georgia che somiglia incredibilmente al padre e fa la modella, ha scritto vicino alla foto semplicemente “Happy Birthday Dada! 💜💜💜”.