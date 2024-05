Fonte: IPA Maura Albites e Paolo Villaggio

Un amore lunghissimo, quello tra Paolo Villaggio e sua moglie Maura Albites, che ha attraversato momenti di grande felicità alternandoli ai grandi dolori ai quai quali nessuno di noi può sfuggire. La meravigliosa unione tra l’attore genovese e la donna aveva sposato si è interrotto nel 2017, quando lui ha lasciato per sempre questo mondo a 85 anni. Ora che il volto del mitico Ragionier Fantozzi è scomparso, lei ne conserva la memoria e custodisce i ricordi di quel viaggio bellissimo e accidentato che avevano deciso di compiere insieme.

Maura Albites, il grande amore di Paolo Villaggio

Originaria di Genova, la città che ha caratterizzato moltissimo l’espressione artistica di Paolo Villaggio, è nota per essere la moglie che gli è stata accanto fino alla fine. Nonostante il suo ruolo, ha sempre amato la riservatezza ed è rimasta lontana dalla grande popolarità che invece aveva raggiunto il marito. Per questo, di lei si hanno pochissime informazioni se non che ha avuto due figli: Elisabetta e Pierfrancesco.

Il loro matrimonio, comunque, non era stato benedetto dal favore delle famiglie, dal momento che i loro genitori avevano cercato di dividerli opponendosi fermamente alle nozze. “La nonna paterna vedeva mia mamma troppo libera e poco studiosa. Avrebbe voluto una ragazza più borghese. Gli Albites vedevano mio padre come un fannullone. Lui era iscritto all’Università, a Giurisprudenza, aveva fatto quasi tutti gli esami, però si dedicava già molto al teatro. Faceva spettacoli a livello amatoriale, viveva dai genitori e prospettive non sembrava averne”, aveva raccontato la figlia Elisabetta in un’intervista.

Le nozze sono state celebrate nel 1958, sono durate fino alla scomparsa di Paolo Villaggio ma pare che entrambi si fossero traditi a vicenda: “Se ho tradito mia moglie? Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità. Anche lei ha fatto quello che ha voluto. Io lo sapevo. Di notte, tormentato dalle corna di mia moglie, rimuginavo: ‘Che faccio? La lascio, non lascio, la lascio?”. L’amore è stato però più forte di tutto, riuscendo a resistere alle avversità. L’attore genovese aveva più volte dichiarato di aver amato solo una donna in tutta la sua vita: lei, Maura Albites.

Il dolore per il figlio Pierfrancesco

Come coppia, Maura Albites e Paolo Villaggio hanno affrontato insieme il dispiacere per il figlio Pierfrancesco, piombato nel vortice della dipendenza quasi per caso e senza che nessuno se ne accorgesse: “Ho iniziato nella maniera più stupida, più banale. Ero con un mio amico che mi ha detto se volevo provare. Lui mi ha fatto l’iniezione. Lì per lì mi è piaciuta molto, di botto i miei problemi di inadeguatezza erano superati. Purtroppo è un paradiso che nasconde un inferno”, aveva raccontato lui in tv.

Paolo Villaggio si è spesso dato le colpe per questo, anche dopo aver favorito l’ingresso di suo figlio a San Patrignano perché iniziasse un percorso di recupero e di riabilitazione. Dal tunnel della droga è uscito ma suo padre non è mai riuscito a perdonarsi per non essersi accorto di quello che gli stava accadendo. A spiegarlo era stata anche sua figlia Elisabetta a Domenica In da Mara Venier, evidenziando come per la sua famiglia abbia rappresentato un grande dolore.