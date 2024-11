Marina Di Guardo è single da un anno: confermata la fine della storia con Frank Kelcz. Ma non per "colpa" della figlia Chiara Ferragni

È finita la storia d’amore tra Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, e Frank Kelcz, l’imprenditore statunitense. Contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi riguardo a una presunta “colpa” della figlia Chiara, in realtà la scrittrice ha puntualizzato di essere single da un anno.

Marina Di Guardo e Frank Kelcz si sono lasciati un anno fa

Marina Di Guardo, la bellissima mamma di Chiara Ferragni, è ufficialmente single. Negli ultimi giorni si è parlato della fine della storia d’amore con Frank Kelcz, notizia lanciata da Dagospia. “Nei salotti meneghini che contano non si parla d’altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni dell’inaspettata separazione. Secondo i ben informati la storia d’amore tra la scrittrice di gialli erotici e il riservatissimo top manager ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi”.

Una delle ipotesi più diffuse? Che tutto fosse finito a causa del periodo difficile che la famiglia si è ritrovata ad affrontare negli ultimi mesi dopo il Pandoro-Gate, lo scandalo legato alle Uova di Pasqua e la separazione tra la Ferragni e Fedez. Cosa fare in questi casi, in cui la cronaca rosa si tinge di giallo? Rilasciare un’intervista per fare chiarezza, ed è quello che ha fatto la Di Guardo con DiPiù.

“Mi stupisce che la cosa sia balzata all’onore delle cronache in questi giorni, perché la nostra separazione è avvenuta un anno fa. Fino a oggi non ne ho parlato con nessuno perché ritengo che la fine di un amore sia una questione molto privata e che non sia di interesse per nessuno sapere i fatti miei”.

Le parole per la figlia Chiara Ferragni

Stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia, tra i presunti motivi della rottura ci sarebbero state “le pressioni e lo stress che Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”. Tuttavia, tra la Di Guardo e Frank Kelcz è finita molto tempo prima. “Quello che ho letto in questi giorni in merito a me e al mio ex compagno è frutto solo di interpretazioni personali e quindi inesatte. Sono questioni molto private. Detto questo, quello che c’è di vero è che io e il mio ex compagno ci siamo lasciati“.

A questo punto ha aggiunto – giustamente – una dichiarazione in merito al collegamento con quanto avvenuto alla figlia Chiara. “Mia figlia non c’entra niente. Ripeto: io questo compagno non l’ho più da molto tempo, ci siamo lasciati un anno fa. Veramente, trovo poi che il collegamento con mia figlia sia paradossale”.

Marina Di Guardo ha festeggiato il compleanno (ha compiuto 63 anni) il 29 ottobre: a lei, proprio Chiara ha riservato le parole più dolci, perché è stata il suo punto di riferimento nell’ultimo periodo. Tra polemiche, critiche e scandali, Marina è sempre rimasta al fianco della figlia. “Mi ha dato speranza e forza in tutti i momenti più difficili della mia vita e non mi ha mai lasciato”. Alla cena di compleanno ha preso parte anche il nuovo amore della Ferragni, ovvero Giovanni Tronchetti Provera, con cui le cose starebbero procedendo a gonfie vele.