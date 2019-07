Maria Monsé, un figlio dopo i 45 anni con la fecondazione assistita

editato in: da

Quando l’amore materno chiama, la natura (a volte assistita) risponde. L’ex gieffina e opinionista dei programmi tv di Barbara D’Urso, Maria Monsé, sogna da molto tempo di dare un fratellino o una sorellina alla sua piccola Perla Maria, ormai 12enne.

Ma purtroppo, non sempre la vita va come avremmo pensato: in un’intervista rilasciata a Grand Hotel, ha raccontato infatti, di provare da tempo ad avere un figlio naturalmente ma senza risultati, così dopo vari tentativi vani e tanta delusione, ha deciso di provarci con la fecondazione assistita supportata dal marito Salvatore Paravia, imprenditore di 52 anni sposato nel 2006.

“Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino“. Così si racconta a cuore aperto la Monsé, che nonostante tutto, ha deciso di non interrompere il suo sogno, ma di farsi aiutare dalla medicina.

Ecco la scelta (e la preparazione verso il lungo percorso) della fecondazione assistita che descrive come un passaggio per nulla spaventoso. Non saranno di certo i cambiamenti ormonali a farle cambiare idea: “Il cambiamento ormonale non mi spaventa, anzi, mi incuriosisce”.

Maria, forse per farsi forza verso una scelta non sicura ma piena di coraggio, racconta di non vedere l’ora di poter postare le foto con il pancione (da vera influencer addicted), cosa impossibile da fare (e non così in voga), ai tempi della nascita della prima figlia. “…Allora infatti non c’era ancora l’abitudine di farsi i selfie o di scattare foto con i telefonini e il risultato è che non ho alcun ricordo di quel momento magico”.

La storica soubrette di Non è la Rai, abituata alle critiche, non si è mai curata più di tanto di cosa le persone pensassero o dicessero di lei, tanto da andare sempre dritta per la sua strada. Per questa nuova gravidanza ha deciso di affidarsi a una famosa ginecologa di Roma, che ha già seguito molte gravidanze vip in età particolare come la sua.