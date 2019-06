La parabola di Marco Carta: dal trionfo di Amici all’arresto per furto

editato in: da

Marco Carta stava attraversando periodo spettacolare, dal punto di vista privato e professionale: dopo aver fatto coming out e iniziato la battaglia personale per l’integrazione delle persone LGBT, era pronto per l’uscita del suo nuovo album.

Una raccolta di inediti, che avrebbe dovuto essere distribuito a partire dal 21 Giugno. Ironicamente l’album è intitolato Bagagli Leggeri, mentre il bagaglio di esperienze personali del cantante si appesantisce con un arresto e un’accusa di furto aggravato.

Marco Carta ha iniziato la propria carriera nel 2008, trionfando su tutti gli altri allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Da allora il cantante ha inanellato una serie di successi non da poco, arrivando a vincere il Festival di Sanremo, l’anno successivo, con il brano La Forza Mia. Nel corso degli anni Marco ha ricevuto anche un gran numero di premi (tra cui diversi Wind Music Award e due Latin Music Italian Awards), ma indubbiamente la sua carriera ha perso un po’ lo slancio dei primi anni.

Recentemente era tornato alla ribalta delle cronache di spettacolo, per la sua scelta di fare coming out nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, dichiarando la propria volontà di diventare volto e bandiera della comunità LGBT. Accusato da altri artisti (tra cui Mahmood) di aver sfruttato la propria omosessualità, soltanto per accendere di nuovo i riflettori sulla propria carriera, Marco ha affrontato le critiche a testa alta e si è recentemente dichiarato sereno e molto innamorato del suo compagno attuale.

In questo quadro completamente idilliaco, la notizia dell’arresto a Milano, arriva come un fulmine a ciel sereno. Secondo le notizie che sono trapelate nelle ultime ore, il cantante avrebbe tentato di rubare merce per 1200 Euro, da uno store del capoluogo lombardo.

Nello specifico, Marco Carta avrebbe tentato di sottrarre sei magliette, alle quali aveva fatto in modo di togliere il badge metallico dell’antitaccheggio. Sfortunatamente per lui, le magliette contenevano un secondo sistema di sicurezza, praticamente invisibile, che ha fatto scattare gli allarmi.

Il cantante, che al momento dei fatti si trovava in compagnia di una donna cinquantatreenne (di cui non si conosce finora molto altro), è stato arrestato dalla polizia e ha trascorso la notte in carcere. Carta sarà processato per direttissima, per furto aggravato e, anche se fosse giudicato innocente (remota eventualità) la sua fedina penale, oltre alla sua immagine pubblica, ne uscirebbe irrimediabilmente compromessa.

La notizia è risultata così assurda che moltissimi dei fan del cantante, soprattutto sui social, hanno creduto per qualche ora che si trattasse di una semplice fake news. Purtroppo i fatti sono stati confermati da più fonti.