Mara Venier si confessa e parla dei 20 anni d’amore con Nicola Carraro

editato in: da

Mara Venier e Nicola Carraro: 14 anni di matrimonio in foto

La signora della domenica pomeriggio di Rai 1 sta per tornare. Il 13 settembre, infatti, alle 14.00 si accendono i riflettori sulla nuova stagione di Domenica In. Al timone sempre lei: Mara Venier, l’inossidabile e vulcanica zia Mara che, con la sua tenacia, la sua allegria e l’amore per il lavoro che porta avanti da anni con successo, è entrata nel cuore di milioni di persone per non uscirne più.

In attesa di tornare nel suo salotto domenicale, Mara Venier si è confessata in una lunga intervista al settimanale Oggi. Nel corso di questa chiacchierata, ha toccato diversi temi. La conduttrice veneta, che compirà 70 anni il prossimo 20 ottobre, si è soffermata sul suo programma, dichiarando che la stagione 2020/2021 sarà il proseguimento di quella passata.

“Inizialmente volevo cambiare tutto, ma poi Stefano Coletta (il direttore di Rai 1, ndr) mi ha detto che il format del programma sono io”: queste le parole della meravigliosa Mara Venier, prontissima a tornare a sedersi al tavolo di Domenica In.

La conduttrice, che all’anagrafe si chiama Mara Povoleri, ha raccontato anche dei vent’anni d’amore, che festeggia quest’anno, con il marito Nicola Carraro. Sposati dal 2006, sono una delle coppie più unite e felici del mondo dello spettacolo (a dimostrazione dello stupendo rapporto che li lega si possono chiamare in causa anche i dolcissimi post della loro quotidianità che condividono su Instagram).

Zia Mara ha raccontato che, all’inizio della loro storia, hanno vissuto un periodo di clandestinità. Ai tempi lei aveva un fidanzato “tanto noioso” che ha lasciato un pomeriggio per partire poco dopo per i Caraibi con Carraro. Da allora, non si sono lasciati più.

In questi due decenni, come tutte le coppie hanno vissuto dei momenti di alti e bassi. La Venier ha raccontato che, nell’estate 2011, hanno passato delle “vacanze complicate”, dopo le quali lui tornò dalla Sardegna a Milano e lei andò a Roma, decisa a lasciarlo. A riavvicinarli dopo quell’unica parentesi di difficoltà seria un momento difficile di Carraro relativo alla salute: in quell’anno, il marito di Mara Venier è stato operato per un’occlusione alla carotide. Da allora, come ricordato dalla regina di Domenica In stessa, tra loro non ci sono state più crisi, anche se discutono spesso e volentieri.