Lutto per Kekko dei Modà, le parole su Instagram: “Buon viaggio anima libera”

Fonte: IPA Kekko dei Modà in lutto, l'addio all'amico Vito Cascella

Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha condiviso sul profilo Instagram della sua band un saluto speciale. L’artista ha dovuto dire addio – anzi, “arrivederci” – all’amico e collaboratore Vito Cascella, che amorevolmente chiama “Cash”, come erano solite soprannominarlo le persone a lui vicine. Una perdita importante che lascia dietro di sé una scia di ricordi indimenticabili.

Kekko dei Modà, il triste addio a Vito Cascella

Vito Cascella aveva 47 anni quando tra la notte tra il 9 e il 10 agosto è rimasto vittima di un incidente stradale a Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland milanese. Originario di Cassano d’Adda, il suo non è un nome noto né tantomeno un volto familiare al mondo della musica o dello spettacolo in generale. Ma per Kekko Silvestre e i Modà è stato molto di più di un semplice collaboratore.

Non a caso nella pagina Instagram della band ha fatto capolino un post a lui dedicato, dopo la tragica notizia. Una breve serie di scatti che lo ritraggono in tanti momenti di questo lungo percorso insieme, poi le parole toccanti: “Ti ho fatto una promessa… – ha esordito il cantante, senza entrare nel merito di un fatto tanto intimo e privato – Non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash“.

Cascella, soprannominato “Cash”, era un appassionato motociclista e, stando a quanto riporta Milano Today, ha perso la vita proprio in sella alla sua moto, della quale avrebbe perso il controllo. Sin da subito “le sue condizioni erano apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso“. Poi “in arresto cardiaco, era stato portato all’ospedale Uboldo di Cernusco con manovre rianimatorie in corso”. Ma non ce l’ha fatta.

Kekko dei Modà, il primo libro dedicato all’amico

Una grande perdita per i Modà e in particolare per Kekko Silvestre, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo dove ha portato in gara con i Modà un brano profondo e toccante, in cui affronta il tema della depressione con la quale ha lottato a lungo e che ha condizionato fortemente la sua vita negli ultimi anni.

Vito Cascella è l’amico di sempre a cui aveva dedicato la sua prima fatica letteraria, il romanzo Cash. Storia di un campione, uscito nel 2018 e ispirato proprio alla sua vita. “Cash è un vero buono, di quelli che esistono solo nei film – si legge nella quarta di copertina -. Viene da Cerignola, ama la sua famiglia, ama Samantha e non ha un lavoro stabile, perché, a suo modo, è un ribelle. Qualcuno lo prende anche per un violento, perché un senso profondo e quasi irrazionale della giustizia gli arma spesso pugni tanto maldestri quanto potenti”.

Nel romanzo Kekko Silvestre racconta di questo anti-eroe contemporaneo, più reale che mai, che si ritrova dapprima senza l’amore, poi con il padre malato e infine negli USA dove lo immagina alle prese con un “mega reality sulla boxe” in cui “centinaia di atleti sconosciuti si battono per affrontare il campione del mondo in carica”. È la metafora della battaglia della vita, che spesso ci lascia a terra un pugno dopo l’altro. Sta a noi metterci “rabbia”, “cuore”, “sogni”, “dolore” per vedere, infine, “quanto azzurro c’è in fondo alla strada”. Proprio come ha fatto Cash.