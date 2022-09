Lutto per Elisa Isoardi, l’addio alla nonna Lucrezia su Instagram

Fonte: IPA Elisa Isoardi

Elisa Isoardi dice addio alla nonna Lucrezia attraverso un post su Instagram, ricevendo subito sentite condoglianze da parte di fan, amici e colleghi: la conduttrice, da sempre legata alla sua Memè, così la chiamava lei, ha pubblicato una dolcissima foto che le ritrae insieme sorridenti e abbracciate.

Elisa Isoardi, il messaggio su Instagram

La conduttrice Elisa Isoardi ha annunciato la morte della sua adorata nonna Lucrezia attraverso un dolcissimo post sul suo profilo Instagram. Poche e semplicissime parole, che raccontano però una vita di amore tra nonna e nipote.

“Ciao Memè, nonnina mia“, ha così scritto pubblicando anche due foto: nella prima si vedono le loro mani intrecciate, mentre nella seconda appaiono insieme, sorridenti e abbracciate davanti alla fotocamera.

Tantissimi i messaggi di condoglianze per lei e per tutta la sua famiglia per la perdita della donna, e la conduttrice sta pian piano rispondendo a ognuno dei commenti come ringraziamento per la vicinanza.

Elisa Isoardi e l’amore per nonna Memè

Elisa Isoardi non è solo la donna forte e coraggiosa che abbiamo visto in televisione, soprattutto in occasione della sua partecipazione all’Isola dei Famosi; su Instagram ci tiene a mostrare anche un’altra parte di sé, che è quella di una figlia e nipote che ama la sua famiglia. In particolare la sua nonna Lucrezia.

Era ottobre 2021, infatti, quando la conduttrice pubblicava sul suo profilo social due foto con la sua dolce nonna, raccontando tutto l’amore che prova per lei e della difficoltà di non poterla vedere sempre come avrebbe voluto.

“Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia”, queste le prime parole di un lungo messaggio commovente. “Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa. I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani”, aveva concluso così.

Un vassoio di pasticcini e la visita alla sua cara nonna in casa di riposo: un simbolo di grande semplicità e grande cuore, nonostante i vari impegni l’avessero portata lontana più del solito.

Gli impegni televisivi della Isoardi

Dal 2018 al 2020, infatti, la conduttrice era stata impegnata su Rai Uno con La Prova del Cuoco, ma non solo. Nel 2020 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, dimostrando di essere anche una validissima ballerina oltre che un’amata conduttrice; e non finisce qui, perché l’anno successivo si è lanciata nell’avventura dell’Isola dei Famosi, in cui è riuscita a mettere da parte ogni comodità per affrontare ogni imprevedibilità della natura, nonostante poi sia stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio.

Dopo un bel po’ di tempo di assenza come conduttrice, però, precisamente a due anni dalla fine de La Prova del Cuoco, adesso Elisa Isoardi è tornata in televisione da domenica 11 settembre con Vorrei dirti che, il nuovo programma su Rai 2; una nuova sfida, che sicuramente riuscirà a vincere.