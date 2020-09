Loredana Lecciso, bikini rosso su Instagram. In piscina è un incanto

editato in: da

La trasformazione (incredibile) di Loredana Lecciso: da ieri a oggi

Per Loredana Lecciso, quella che sta finendo è stata una stagione estiva speciale, trascorsa con Al Bano e gli affetti più cari (la coppia ha accolto presso la tenuta pugliese del cantante diversi amici, da Bocelli a Simona Ventura).

Loredana Lecciso sta vivendo un momento bellissimo anche per quanto riguarda il rapporto con la figlia Jasmine, nata nel 2001 dalla sua relazione con il cantante di Cellino. La giovane ha deciso di seguire la strada della musica e ha recentemente pubblicato il suo primo singolo, il rap Ego (Loredana, da mamma orgogliosa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi spezzoni del video).

La splendida 48enne – li ha compiuti lo scorso 26 agosto – ha deciso di ‘salutare’ il mese clou dell’estate pubblicando su Instagram una foto che la ritrae mentre, con indosso un sensualissimo bikini rosso, emerge dalle acque della piscina delle tenute Al Bano.

Capelli sciolti sulle spalle e sguardo rivolto verso l’acqua, Loredana Lecciso è immortalata mentre sale la scaletta per accedere alla piscina stessa. Lo scatto, come è chiaro anche dagli hashtag scelti dalla compagna di Carrisi, ‘ferma’ un momento di relax di settembre, il mese in cui tutti noi salutiamo la stagione estiva e diamo inizio a un nuovo anno di impegni.

La foto pubblicata da Loredana Lecciso è stata accolta da numerosi like e commenti. Tra questi, spicca l’apprezzamento dell’amica Simona Ventura – che come sopra accennato è stata ospite presso le tenute Al Bano – ma anche il “bellissima” di Monica Leofreddi.

A fare i complimenti alla compagna dell’ugola di Cellino sono arrivati anche tanti fan che non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, i quali hanno notato la perfezione del suo fisico.

Non c’è che dire: Loredana Lecciso è davvero in forma strepitosa! Dopo l’estate che sta per concludersi, potrebbe aprirsi per la bellissima leccese, mamma di tre figli, un altro periodo speciale. Il settimanale Nuovo ha infatti parlato della tanto attesa pace tra lei e Romina Power.

Sulle pagine della rivista, si parla di una cena che Carrisi avrebbe organizzato con la compagna, l’ex moglie, il figlio Yari e la compagna di lui, la performer Thea Crudi. In questa occasione, la Power avrebbe dato la sua “benedizione” alle nozze tra Al Bano e la donna che, tra alti e bassi, gli è accanto da più di vent’anni.