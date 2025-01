Leonardo Bonucci sulla malattia del figlio: “In certi momenti non esistono istruzioni”

Fonte: IPA Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci non è solo un ex calciatore molto amato, ma anche un uomo che nella sua vita ha dovuto affrontare molte sfide dentro e fuori dal campo. Ospite del podcast Mamma dilettante, l’ex capitano della Juventus e sua moglie Martina Maccari hanno raccontato gli alti e bassi della loro vita familiare, parlando anche del capitolo più doloroso: quello della malattia del figlio Matteo, sottoposto a un delicato intervento quando aveva solo due anni.

Leonardo Bonucci racconta l’operazione di Matteo

Leonardo Bonucci e sua moglie Martina Maccari sono una coppia molto solida, che ha saputo farsi forza anche durante momenti estremamente difficili. Genitori di tre figli – Matteo, Lorenzo e Matilda – l’ex calciatore e la sua consorte hanno vissuto un vero e proprio incubo quando il loro primogenito, a soli due anni, fu sottoposto a un delicato intervento d’urgenza. Un vero e proprio incubo, che Leonardo e Martina hanno raccontato a Diletta Leotta nella seconda puntata del podcast Mamma dilettante.

“Non esistono istruzioni su come affrontare certe situazioni. Ognuno trova la propria strada. Eravamo in vacanza, sarei dovuto tornare a Torino per parlare con la società. A quel punto, Matteo non stava bene e abbiamo deciso di rientrare tutti a Torino. Quando siamo tornati, la situazione è precipitata nel giro di pochissimo tempo. La mattina dopo nostro figlio è stato operato d’urgenza. Ci siamo fatti forza, ognuno a proprio modo”, ha spiegato l’ex capitano della Juventus. “Io ho pianto dopo cinque mesi, da sola, perché in quel momento dovevo essere forte. Ognuno ha il suo modo di reagire, e nessuno dovrebbe mai essere giudicato per questo”, ha invece raccontato Martina.

Bonucci, Martina e l’amore per i tre figli

A Diletta Leotta, tuttavia, Bonucci non ha raccontato solo momenti difficili, ma anche simpatici aneddoti, come quello legato al nome del figlio Lorenzo: “Abbiamo scelto il suo nome ascoltando una canzone di Jovanotti sull’autostrada”. L’ultima arrivata, Matilda, ha invece solo 4 anni: “Per me è stato un cambiamento importante. Tutte le mattine quando la vado a svegliare, la sbaciucchio, la abbraccio, ci passo 5 minuti. I maschi invece apro le persiane, li sveglio e basta”, ha spiegato ancora il calciatore, palesando il suo debole per la piccola di casa.

Ma come educano i loro ragazzi Martina e suo marito? “È scomodo dire di no ai propri figli, ma talvolta è necessario. I tempi sono cambiati rispetto al passato, oggi i ragazzi sono sempre sul cellulare, io ricordo di aver avuto il mio primo telefonino quando mi sono trasferito da Viterbo a Milano, per andare a vivere da solo” fa sapere lo sportivo. Che oggi, appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato un nuovo capitolo professionale.

Leonardo è infatti il vice-allenatore della nazionale Under 20, trovandosi così a poter dedicare più tempo alla sua famiglia: “Quando giocavo a calcio in casa ero un aiutante part-time. Ora mi sveglio e sono a casa, la sera mi addormento e sono a casa. È un’intera giornata da gestire, ma mi do da fare”, ha raccontato a Diletta. Un’idea condivisa dalla sua dolce metà: “Leo è sempre entrato in punta di piedi. Trovare un equilibrio è fondamentale, soprattutto con una famiglia numerosa come la nostra”. Un’impresa che, per il momento, sembra loro riuscire molto bene.