Un amore lungo oltre 40 anni, 3 figli e la voglia di scegliersi ancora ogni giorno. Kirsti Moseng è la moglie di Oliviero Toscani, la donna di cui si è innamorato dopo una serie di divorzi complicati e altri tre figli dei suoi sei, e colei che ha deciso di rimanergli a fianco anche negli anni fragili della malattia. Ex modella, esile, decisa e riservata, è stata discretamente al suo fianco sostenendolo in ogni progetto e mitigando il carattere vulcanico che non si è modificato nemmeno quando ha scoperto di avere i mesi contati, colpito da un male che non lascia scampo: l’amiloidosi.

Chi è Kirsti Moseng

Ex modella norvegese e moglie – nonché agente – di Oliviero Toscani da oltre 40 anni, Kirsti Moseng è la madre di tre dei suoi figli. Di lei si sa pochissimo, se non quello che filtra dalle poche interviste che concedono insieme, e per amore ha lasciato tutto. La famiglia è quindi finita al centro della sua vita, sebbene negli anni abbia coltivato con grande vigore anche i suoi interessi e le sue passioni, ma di certo ricorda come si sia innamorata di suo marito: “Siamo andati a Venezia per delle foto, e la mia collega Vibeke mi dice: stai attenta, perché he likes you. Me lo dicevano tutti di stare attenta, e per un po’ lo sono stata. Soltanto per due, massimo tre settimane, però: ero già innamorata al cento per cento. Quando ho detto a mia madre di essermi fidanzata con un fotografo italiano pluridivorziato, si è limitata a commentare: evidentemente è quello che ti meriti”.

Da Parigi, dov’era corteggiatissima da tutti i fotografi che la volevano per le loro copertine più belle, si è ritrovata a vivere in Maremma, a Casale Marittimo, in un paesino di appena 1000 abitanti ma ha dichiarato di non avere rimpianti: “Ricordo la stagione delle fotografie come un tempo bellissimo che mi ha permesso di girare il mondo, di conoscere paesaggi meravigliosi. Dopo Parigi in campagna all’inizio non è stato facile perché quando bisogna fare chilometri per incontrare un’anima viva fare amicizie è una parola. Poi, però, sono arrivati i figli…”.

La Norvegia le è però rimasta nel cuore ed è qui che ritorna quando vuole riposarsi e ritrovare il contatto con se stessa: “Ogni tanto me ne vado qualche settima o anche mese, volentieri in Norvegia, per tirare un poco il respiro. Ma torno sempre. Di lui non cambierei nulla, è un uomo onesto e super generoso. Forse ha un po’ troppo temperamento a volte”.

La malattia di Oliviero Toscani

Alla fine di agosto 2024, Oliviero Toscani ha dichiarato di essere affetto da amiloidosi, una malattia per la quale non c’è cura. Si è però detto sereno, pronto all’idea della morte, nonostante abbia più volte pensato di ricorrere al suicidio assistito: “Vorrei chiamare il mio amico Cappato, ma quando gliel’ho detto lui mi ha risposto se fossi scemo”, ha dichiarato al Corriere della Sera, al quale ha rivelato per la prima volta di essere molto malato.

Sua moglie Kirsti è rimasta al suo fianco sebbene di tanto in tanto viaggi ancora. Lui ha infatti specificato di stare bene da solo e di non voler essere un peso nella malattia. Il tempo che gli rimane da vivere è prezioso, sebbene abbia affermato di stare vivendo una vita nella quale non si riconosce più.