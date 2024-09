Katia Follesa conferma la fine della relazione con Angelo Pisani: “Un anno e mezzo fa”

Fonte: Getty Images Katia Follesa e Angelo Pisani confermano la fine della loro relazione

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno sorpreso i loro follower con un video social in cui, tra un sorriso e l’altro, confermano la fine della loro relazione. “Ci siamo separati, non stiamo più insieme”, dicono senza drammi, mostrando che la loro complicità non si è persa, nonostante il cambio di rotta nella vita privata. A livello professionale, i due continuano a condividere il palco nei loro spettacoli teatrali.

I primi segni di crisi e l’annuncio social

Già durante la scorsa primavera, i rumors sulla presunta rottura tra Follesa e Pisani si erano fatti insistenti, ma nessuna conferma era arrivata dalla coppia. Katia aveva solo accennato alla situazione con una frase sibillina: “È un terreno delicato, non parlo”. Le voci, ovviamente, non si erano placate.

Quando finalmente hanno deciso di affrontare pubblicamente la questione, lo hanno fatto a modo loro, con ironia e leggerezza. “Siamo felicemente separati”, dice Katia nel video, con Angelo che aggiunge: “Sì, ma due anni fa”. Lei lo corregge prontamente: “Un anno e mezzo”. La scelta di non rendere subito pubblica la separazione è stata spiegata con una battuta tagliente: “Non l’abbiamo detto prima per un semplice motivo: non fregava niente a nessuno”.

Nel post a corredo del video, Katia ha scritto: “Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo!”.

Una separazione programmata

Qualche mese prima, l’attrice aveva già raccontato al Corriere della Sera la scelta di vivere in appartamenti separati: “C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”. In quell’occasione, aveva chiarito che non si trattava della fine di una storia, ma di una “mutazione”. La loro figlia Agata era stata messa al corrente della decisione, con l’assicurazione che “non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa dimensione”.

Quando il gossip si è fatto insistente, Katia Follesa ha precisato a Diva e Donna: “Non ho smentito niente. Non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo”.

Un amore lungo 25 anni

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno condiviso 25 anni di vita insieme, sia come coppia che come partner sul palco. Dal loro debutto nel cabaret con Zelig, fino alla pubblicazione del libro Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo), i due sono stati una presenza costante nello showbiz italiano. Certo, ora potrebbero scrivere un sequel del libro dal titolo “Diciamoci tutto (tanto ci siamo lasciati)”.

La loro storia d’amore ha avuto momenti simbolici, come quando Angelo Pisani ha chiesto a Katia Follesa di sposarlo durante lo spettacolo “Finché social non ci separi”. Ma il matrimonio, come ha detto lei a Verissimo, “Non è cosa”.

Ora, con la loro separazione ufficializzata, dimostrano che l’amore può cambiare forma senza per forza diventare un ricordo amaro. E vedere una coppia affiatata in questo modo così sano, nonostante la rottura, fa piacere.