Chi è Katerina Ostrousko, la moglie di Paulo Fonseca

Katerina Ostrousko è un volto noto della televisione ucraina, giornalista e produttrice. Qui è conosciuta, però, per via del suo altrettanto celebre marito, l’ex calciatore e nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca, con il quale è sposata dal 2018. Una bella storia d’amore per una giovane donna in carriera, legatissima alla sua famiglia e con un particolare amore per l’Italia.

La carriera in TV

Sin da giovanissima Katerina Ostrousko si è appassionata al mondo del giornalismo, tanto da esordire in televisione nel 2010, quando aveva solo 19 anni. Dapprima ha lavorato per l’emittente Vuz-Tv, dopodiché è passata al canale Donbass che le ha affidato la conduzione di un talk show.

Lunghi capelli castani, viso dolce e uno stile raffinato, era inevitabile che Katerina facesse breccia nel cuore dei telespettatori che ancora oggi, nonostante non lavori più in televisione, le restano affezionati. Già nel 2012 aveva iniziato a lavorare dietro le quinte, in qualità di produttrice per il gruppo editore Media Grupa Ukraina che, a causa del conflitto nel Donbass del 2014, ha dovuto trasferire l’omonima emittente a Kiev. Lì Ostrousko ha continuato a condurre programmi e talk show fino a quando la sua carriera ha ricevuto una svolta inaspettata.

Il 2016 è stato un anno cruciale: la giornalista è diventata ufficio stampa per il magnate ucraino Rinat Akmetov che, tra le varie cose, è presidente dell’acciaieria Azovstal e della squadra di calcio Shakhtar Donetsk.

La storia d’amore con Paulo Fonseca

Un’importante svolta professionale che, inaspettatamente, è stata cruciale anche per un altro motivo. Proprio nell’ambito del club ucraino, infatti, Katerina Ostrousko ha conosciuto il grande amore della sua vita, Paulo Fonseca, ex calciatore portoghese già allenatore della Roma e attuale CT del Milan.

Da quell’anno i due non si sono più separati e il 25 maggio 2018 hanno deciso di compiere il grande passo, convolando a nozze qui in Italia. “Cercavamo una location ideale a metà tra il mio Paese, l’Ucraina, e la casa di Paulo, in Portogallo – aveva raccontato la giornalista in un’intervista a Il Tempo -. Non volevamo che i nostri amici dovessero viaggiare troppo lontano. Desideravamo un posto al tempo stesso bellissimo e romantico: l’Italia era perfetta! Ci siamo innamorati di questo Paese quando lo abbiamo visitato la prima volta. Venivamo spesso per un giorno o due, ma sapevamo che saremmo tornati di nuovo, ancora e ancora. Devo confessare che all’inizio sognavo un matrimonio in riva al mare, ma alla fine ha vinto Villa Balbianello, con la sua vista mozzafiato sullo splendido e maestoso Lago di Como. Suppongo che sceglieremo il mare per celebrare uno dei nostri anniversari di matrimonio, magari il quinto”.

Con l’Italia nel cuore, nel 2024 la giornalista si è di nuovo trasferita nel Bel Paese insieme al marito Paulo e ai due figli, il dolce Martin, nato nel 2019, e il nuovo arrivato, il piccolo Christian.