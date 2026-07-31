Justin Bieber in Sicilia per il Google Camp 2026: cos’è e tutti gli ospiti vip

Justin Bieber è arrivato in Sicilia: il cantante parteciperà ad un evento riservato a leader mondiali e vip.

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IPA Justin Bieber e Hailey Bieber

Ormai è ufficiale: Justin Bieber è sbarcato in Sicilia. Il cantante avrebbe raggiunto l’Italia per prendere parte al Google Camp 2026 insieme a tantissimi altri ospiti vip.

Justin Bieber in Sicilia per il Google Camp 2026

Qualche giorno fa sui social alcuni fan avevan affermato di aver avvistato Justin Bieber all’aeroporto di Palermo. Ora la conferma del suo approdo in Sicilia è arrivata proprio tramite Instagram dove il cantante ha postato una serie di foto scattate sull’isola.

L’arrivo di Justin Bieber in Sicilia sarebbe legato alla sua partecipazione al Google Camp 2026. Un summit esclusivo che si tiene a Sciacca in un luogo privato e super lussuoso, e che riunisce vip, imprenditori e personaggi famosi provenienti da tutto il mondo.

Gli ospiti attesi sono oltre 400, pronti ad incontrarsi al Verdura Resort. Justin Bieber non è l’unico vip invitato al summit. Fra i personaggi presenti anche Sundar Pichai, l’amministratore delegato di Google e Alphabet, seguito da Neal Mohan, l’amministratore delegato di YouTube.

Al Google Camp 2026 ci saranno anche James Manyika, il vicepresidente senior di Google e Daniel Ek, il fondatore e amministratore delegato di Spotify. In Sicilia a breve dovrebbero arrivare pure Roger Federer, tennista di fama mondiale, Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, e Thomas Tuchel, il ct dell’Inghilterra.

Il summit viene organizzato in Sicilia sin dal 2014 ed è un momento dell’anno in cui avvengono incontri decisivi e importanti fra personalità di spicco della finanza, dell’imprenditoria, della musica e dello sport. Leader e personaggi che possono cambiare le sorti del mondo. Justin Bieber presenzierà proprio alla serata finale del Google Camp 2026, con una cena di gala, uno spettacolo musicale e fuochi d’artificio sul mare.

Dove soggiorna Justin Bieber in Sicilia: il resort da sogno di 230 ettari

Justin Bieber sarebbe arrivato in Sicilia insieme alla moglie Hailey Bieber. Una breve sosta prima di raggiungere la Sardegna. Il cantante e l’influencer avrebbero scelto di soggiornare proprio al Verdura Resort di Sciacca, una struttura esclusiva all’insegna della privacy, del relax e ovviamente del lusso.

Si tratta di una vera e propria oasi di pace immersa nella campagna siciliana e affacciata sul mare. Un ambiente esclusivo con 230 ettari di uliveti e agrumeti nella suggestiva Sicilia occidentale. Il resort mette a disposizione dei suoi ospiti ben 20 ville private, con terrazze panoramiche, giardini, piscine private e ovviamente numerose stanze.

Nel resort è anche presente uno dei percorsi di golf più famosi d’Europa, progettato all’architetto Kyle Phillips. Si tratterebbe proprio del campo da golf immortalato da Justin Bieber nelle sue foto su Instagram. Uno spazio che comprende 18 buche ed un percorso executive con 9 buche e il Mar Mediterraneo sullo sfondo.

Come anticipato, dopo essersi rilassato in Sicilia, Justin Bieber raggiungerà con il suo yacht la Sardegna, una meta che aveva scelto per le sue vacanze estive anche lo scorso anno, condividendo su Instagram numerosi scatti in compagnia di Hailey Bieber e del figlio della coppia.