Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, ha deciso di darci un taglio, letteralmente, dando il benvenuto al mese di dicembre in maniera decisamente particolare. Un salto nel passato, come lo hanno definito in tanti, dicendo addio a una folta massa di capelli, che da tempo crescevano libero e indomabili. Look totalmente differente, ma niente affatto inedito per il celebre cantautore. All’età di 57 anni, ha infatti deciso di tornare a un’immagine in pieno stile anni ’90, già sfoggiata nelle prime fasi della sua grandiosa carriera.

Jovanotti ci dà un taglio

In uno dei suoi ultimi post, Jovanotti ha deciso di lasciare a bocca aperta i suoi fan. Lo si vede afferrare la sua ricca massa di capelli incolti e, in pochi secondi, eccoli sparire tutti a suon di rasoio elettrico.

Un post condiviso su tutti i suoi social, che ha ottenuto un riscontro enorme. Una nuova fase si accinge a iniziare, questo è evidente. L’ultima volta lo aveva soltanto fatto credere, un anno fa quasi esatto. Si era mostrato in uno scatto negli Stati Uniti, dinanzi allo studio di registrazione che un tempo ospitò Elvis. Annunciò il nuovo disco e di capelli non ce n’erano.

Stavolta invece è tutto reale e c’è il video a dimostrarlo. E i fan che dicono? I commenti sono entusiasti. A molti sembra di rivedere Jovanotti anni ’90 in piena regola, considerando come quel sorriso da ragazzo non sia mai sparito. Altri, poi, vorrebbero non si fermasse. Hanno messo nel mirino la sua barba. Di fatto vorrebbero un quasi sessantenne sbarbatello, letteralmente, così da ritrovare l’amico di sempre.

Rinascita dopo l’incidente

Capelli rasati a zero in segno di rinascita? Sembra proprio così, considerando la fase delicata che Jovanotti si è ritrovato a vivere di recente. Sul fronte della salute personale le cose sarebbero di certo potute andare meglio, questo è poco ma sicuro. Ha sempre avuto il sostegno della sua famiglia e dei suoi fan, ma è chiaro come l’artista necessiti di una boccata d’aria fresca dopo tanta frustrazione.

Guardando la chioma folta, ormai tagliata, ci scherza su nelle storie Instagram: “Ho trovato un nuovo cucciolo di barboncino a Castrocaro. Era ora, ci voleva. Nuova vita, si riparte”. Una botta di meritata energia, considerando gli strascichi dolorosi dell’incidente in bicicletta della scorsa estate, avvenuto a Santo Domingo.

I fan sono sempre attenti a recepire ogni aggiornamento in merito, interessati alle sue condizioni di salute. Di recente, pochi giorni fa in effetti, aveva fornito loro qualche info in merito: “Non cammino ancora senza stampelle – aveva spiegato – ma conto per dicembre di iniziare”. Si spiega così quel benvenuto all’ultimo mese dell’anno.

Sarà proprio un periodo di ripartenza a tutti gli effetti, una gamba dopo l’altra, nella speranza di poter fare a meno dei supporti nel minor tempo possibile: “Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male e gli ortopedici mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco”. La chioma è sparita ma la voglia di vita e di musica per nulla. L’infortunio non ha spezzato il suo spirito e i fan non vedono l’ora di scoprire il suo prossimo progetto.