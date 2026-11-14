Il miliardario Ted Tuner ha escluso Jane Fonda, e le altre due ex mogli, dal testamento: l’eredità sarà destinata soltanto ai cinque figli

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IPA Ted Turner e Jane Fonda

Cosa resta di un grande amore? A volte neppure un centesimo, seppur il suddetto amore sia stato destinato a uno degli uomini più ricchi del mondo. È l’amara sorte toccata a Jane Fonda, ex moglie di Ted Turner, rimasta con lui in ottimi rapporti anche dopo il divorzio. Nel testamento del miliardario l’attrice non compare, l’intera eredità spetterà esclusivamente ai cinque figli di Turner.

A chi spetta l’eredità di Ted Turner

Robert Edward Turner III, detto semplicemente Ted, rivoluzionò per sempre il mondo dell’informazione. L’imprenditore statunitense, classe 1938, fondò la CNN, il primo canale all news della storia, per poi coprire ruoli ai vertici delle più grandi aziende di comunicazione americane. Si dedicò anche allo sport: ideò la federazione di Wrestling WCW e fu proprietario di diverse squadre di baseball e basket. È morto il 6 maggio 2026, all’età di 87 anni, dopo una lunga malattia.

Forbes ha stimato il patrimonio di Turner a circa 2,8 miliardi di dollari. Denaro che andrà in mano ai cinque figli dell’imprenditore: Laura, Robert, Rhett, Reed e Sara. I rampolli sono gli unici a comparire nel testamento dell’imprenditore, stilato nel 2003 e aggiornato ogni anno fino al 2025 e avrebbero già presentato istanza per essere nominati esecutori testamentari e potersi così occupare della gestione degli investimenti dell’impero paterno.

Jane Fonda esclusa dal testamento

I cinque figli, e ci mancherebbe altro, sono tutti citati nel testamento di Turner. Lo stesso non si può dire delle sue tre ex mogli. Turner fu sposato tre volte, la prima con Judy Nie, tra il 1960 e il 1964. Seconda moglie, dal 1965 al 1988 fu Jane Shirley Smith. L’ultima consorte fu l’attrice Jane Fonda, sua compagna per dieci anni dal 1991 al 2001. A nessuna delle donne il miliardario ha scelto di lasciare nulla: nessuna compare nel documento che ne regola l’eredità.

Eppure i rapporti tra l’ex Charlie’s Angel e il magnate erano più che buoni, anche negli anni successivi alla separazione. Scherzando Fonda aveva più volte definito Turner come “il mio ex marito preferito”. L’affetto non è stato tuttavia sufficiente a farla comparire tra gli eredi, non che Fonda ne avesse bisogno. Ai tempi del divorzio l’attrice ottenne un accordo economico del valore di 40 milioni di dollari e, tra grandi film, furbi investimenti e il business del fitness in VHS, Fonda vanta un patrimonio personale stimato a circa 200 milioni di dollari.

Il matrimonio più mediatico degli Anni ‘90

Ted Turner era un uomo che sapeva cosa voleva e, quando lo voleva, se lo prendeva. Vide Jane Fonda in televisione, si fece dare il suo numero di telefono e la invitò a uscire. Lei, fresca di divorzio, inventò un’influenza e rifiutò. Ma Ted Turner non era tipo da fermarsi al primo no e, senza neppure troppa fatica, riuscì a conquistarla. Si sposarono nel 1991 in una delle numerose e immense proprietà dell’imprenditore in Florida. Il loro fu il matrimonio più chiacchierato dell’anno. Alla luna di miele presero parte i rispettivi figli: i 5 di Turner e i 3 di Fonda.

Nell’autobiografia My Life So Far l’attrice ricorda che con Ted si fece le più grandi risate della propria vita. “A volte ci guardavamo negli occhi e diventavamo una cosa sola” ha scritto, testimone di un’unione che riuscì a superare le differenze politiche e anche qualche infedeltà. Un grande amore, che non ha bisogno di un’eredità per essere tale.