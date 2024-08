L’8 agosto si è spento Fausto Pinna, compagno storico di Iva Zanicchi: una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo, che si è subito unito all’Aquila di Ligonchio in questo momento di forte difficoltà. Il funerale si è tenuto in Brianza: su Instagram, la Zanicchi ha rivolto un pensiero a tutti coloro che negli ultimi giorni sono stati al suo fianco e hanno dedicato parole gentili al suo amatissimo Fausto.

Iva Zanicchi, le prime parole dopo la morte di Fausto Pinna

Fausto Pinna è morto l’8 agosto dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. Aveva 74 anni: due anni fa, si era ammalato di tumore ai polmoni e Iva Zanicchi aveva annunciato uno stop nel 2023 per poter rimanere vicina a Fausto e potersi prendere cura di lui. I funerali si sono tenuti il 9 agosto a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, nella Chiesa di Santa Maria Assunta. Su Instagram, la Zanicchi ha condiviso uno scatto meraviglioso insieme a Fausto, con un ringraziamento speciale verso coloro che negli ultimi giorni hanno avuto un pensiero per lei.

“Come avrete saputo, il mio caro Pippi è salito in cielo, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore le vostre parole di affetto mi sono di grande conforto. Grazie, grazie, grazie. Vi voglio bene”. Molti volti noti dello spettacolo si sono uniti al suo cordoglio, come la redazione di Verissimo a nome di Silvia Toffanin, Milly Carlucci o ancora Cristiano Malgioglio. All’Adnkronos, Malgioglio ha affidato un messaggio carico di tristezza. “Per lei è stato compagno meraviglioso, non la lasciava mai. Erano una coppia affiatatissima, lui era innamoratissimo, l’accompagnava ovunque, anche a Roma durante il periodo della malattia di Iva, non l’abbandonava mai”.

L’addio a Fausto Pinna: i funerali

Dire “addio” al compagno di una vita – Fausto Pinna e Iva Zanicchi sono stati insieme per 37 anni – è qualcosa di impensabile. Così la Zanicchi si è ritrovata, nel giro di due anni, a lottare insieme a lui, a sostenerlo in ogni trattamento, tanto da disdire gli impegni professionali. Tutto per il suo Fausto, quell’amore così forte, puro, unico.

“Ci siamo amati e rispettati”, ha detto nella Chiesa di Santa Maria Assunta, dove il 9 agosto si sono tenuti i funerali. “Abbiamo affrontato tutto insieme, anche questa malattia terribile. Nell’ultimo anno, poi, devo dire che è stata una sofferenza indicibile. Credo che se doveva scontare qualche peccato, per andare in paradiso, l’ha fatto qui in terra da vivo. Fausto mi ha voluto bene fino all’ultimo momento. La sofferenza era evidente, ma quando mi avvicinavo trovava la forza di mandarmi i bacini”.

Più di duecento persone si sono strette intorno all’Aquila di Ligonchio nel giorno più difficile della sua vita. E questo ha riempito di sincero orgoglio il cuore della Zanicchi. “Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti al funerale. Il 9 agosto gli italiani sono al mare a divertirsi: oggi chi è venuto ha voluto dimostrarmi tanto affetto. Sono grata a tutti, ricambio con un abbraccio”.