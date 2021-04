Isola, l’uragano Asia, la gaffe di Zorzi e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Asia Argento travolge l’Isola dei Famosi con la sua forza, mentre Tommaso Zorzi è protagonista di una gaffe. Nell’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi è accaduto tutto questo e molto altro. Il gioco è ormai entrato nel vivo e l’arrivo di nuovi naufraghi ha mutato gli equilibri esistenti. Ad aumentare la tensione la stanchezza, ma soprattutto la fame che inizia a farsi sentire.

Scopriamo dunque le pagelle e i voti ai momenti clou della puntata del 26 aprile de L’Isola dei Famosi.

ASIA ARGENTO – L’attrice, grande amica di Vera Gemma, è intervenuta in studio per difenderla dopo che tutto il gruppo si è schierato contro di lei. Asia ha commentato quanto accaduto e ha cercato di dare coraggio all’amica. “Non farti mettere sotto da questi quattro scappati di casa”, ha commentato, rivolgendosi poi direttamente ai naufraghi. “Avevi promesso che ti prendevi cura della mia sorellina e adesso?”, ha detto a Gilles Rocca, mentre su Awed ha aggiunto: “Ti ho trovato molto infantile, sei messo in panchina come i bambini”. La regista ha poi parlato della lite fra Vera e Francesca Lodo: “Sono molto stupita da Vera perché sta mantenendo un aplomb che io non riuscirei ad avere. Francesca ha sbroccato e se mi sbroccava a me così, non lo so se sarei riuscita a mantenere un aplomb come Vera. Francesca quando parla non si esprime bene, quindi non lo so”. E già in tanti sognano di vederla nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi nei panni di naufraga. VOTO: 8.

GILLES ROCCA – La fame e le privazioni stanno giocando un brutto scherzo a Gilles Rocca che nelle ultime settimane è apparso sempre più aggressivo. Dopo lo scontro con gli arrivisti nella scorsa puntata e l’attacco a Rosaria Cannavò, il regista è stato protagonista di un altro sfogo, prendendosela durante una prova con i compagni e persino con l’inviato Massimiliano Rosolino. A fargli perdere del tutto la pazienza poi è stata la richiesta di partecipare a una prova in cui, per poter mangiare un piatto di pasta, doveva sottoporsi a una prova in apnea (con bacio) insieme a Francesca Lodo. Per rispetto nei confronti della compagna Rocca ha rifiutato, arrabbiandosi di fronte ai tentativi della conduttrice e degli opinionisti di convincerlo a mettersi in gioco. “No Ilary non la faccio – ha detto immediatamente -. Non ho voglia di farla, la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Non sono su un set, se non ho un copione non riesco a recitare. Venite voi se volete. Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa, ma sono io che non sto bene”. VOTO: 4.

TOMMASO ZORZI – Fra gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi è senza dubbio quello che è entrato meglio nella parte. Pungente nei giudizi e sempre pronto a spronare i naufraghi, l’ex vincitore del GF Vip ha espresso, ancora una volta, giudizi netti, ma è stato vittima di una piccola gaffe. Mentre commentava il comportamento di Gilles Rocca, Zorzi non si è accorto che il suo microfono era aperto. “Mamma sì, è insopportabile”, ha detto riferendosi al naufrago dopo lo scontro del regista con Ilary Blasi e il rifiuto di baciare la Lodo per una prova ricompensa. Un momento divertente e spontaneo che è stato molto apprezzato dal pubblico. VOTO: 8.

ILARY BLASI – La regina indiscussa dell’Isola dei Famosi è lei, con i suoi outfit sempre originali e con l’ironia. La Blasi non ha paura di bacchettare i concorrenti ed è pungente anche con Massimiliano Rosolino, reo di non saper spiegare le prove. La conduttrice, da consumata professionista, sa tenere il ritmo del programma ed è padrona di ogni situazione. VOTO: 9.