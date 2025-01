La fortuna di “Forrest Gump” Tom Hanks: unica villa salva in mezzo all’inferno

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: IPA Inferno di fuoco a Los Angeles, le case delle star rase al suolo

La proverbiale fortuna di Forrest Gump, uno dei temi alla base del film, segreto della vita del tenero protagonista, che riesce a uscire magicamente indenne da tutto, si è riversata sull’attore che ne aveva vestito i panni: Tom Hanks.

Nell’inferno di questi giorni a Los Angeles, tra morti, evacuati e migliaia di edifici distrutti, tra cui le lussuose ville di tanti famosi attori di Hollywood, quella di Tom e della moglie Rita Wilson che ironia della sorte era stata svaligiata questa estate, si è miracolosamente salvata. Non si capisce nemmeno come, visto che era al centro dell’area (Pacific Palisades) investita dalle fiamme devastanti di uno degli incendi più distruttivi della storia di Los Angeles. Eppure la villa come appare dalle foto del “Day After” pubblicate da Daily Mail appare intonsa, bianca e candida, in mezzo a nero di fuliggine e ruderi di case.

“Saving Mr Hanks”, ha ironicamente titolato proprio il Daily Mail parafrasando un altro famoso film di cui è protagonista l’attore (Salvate il soldato Ryan) e per sottolineare l’incredibile fortuna avuta.

La sua villa da 26 milioni di dollari a Pacific Palisades è sfuggita per un pelo al violento incendio di Los Angeles che ha bruciato più di 17.000 acri di terra e distrutto oltre 1.000 strutture.

Quasi 40.000 residenti a Pacific Palisades e nelle aree circostanti di Malibu e Santa Monica sono stati costretti a evacuare. Ma mentre una lunga serie di star ha visto le proprie case trasformarsi in cenere, la villa bianca sulla scogliera di Hanks risultava praticamente intatta.

“Che la fortuna sia con voi”, avrebbe detto Forrest. In questo caso, è stata solo con lui.