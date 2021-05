Greta Scarano, perché non vuole sposare Sydney Sibilia

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Niente abito bianco per Greta Scarano: la splendida attrice, ospite nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ha raccontato molti dettagli della sua vita privata e ha spiegato perché non ha intenzione di sposarsi, nonostante la sua relazione con Sydney Sibilia vada a gonfie vele.

Il loro è un amore nato proprio sul set, e che fino ad oggi non ha trovato ostacoli sul suo cammino. Greta Scarano, attrice di grande successo e protagonista amatissima della nuova fiction Chiamami ancora amore, è felice accanto a Sydney Sibilia, regista che ha regalato al cinema italiano alcuni film davvero splendidi. I due si frequentano dal 2019, ma già tempo prima avevano lavorato insieme in Smetto quando voglio – Masterclass e nel suo sequel.

La loro relazione è improntata sulla fiducia e sul rispetto, come Greta ha più volte avuto modo di ribadire. E forse è proprio questo uno dei segreti della coppia, assieme al dialogo: “Ma io credo anche nello scontro, gli attriti e le piccole crisi aiutano ad evolvere in maniera sana” – aveva rivelato la Scarano in un’intervista rilasciata al settimanale F, parlando della sua vita privata. Sebbene sia sempre stata molto riservata in merito alla propria intimità, in alcune occasioni l’attrice si è lasciata andare a qualche confessione.

Come ai microfoni di Oggi è un altro giorno, quando si è trovata di fronte alla più classica delle domande: “Quando vi sposate?” – le ha chiesto Serena Bortone, ricordando come la splendida attrice sia da tempo sentimentalmente legata a Sydney Sibilia. La sua risposta non si è fatta attendere: “Mi sono sposata già 3 o 4 volte sul set, non ho il pallino del matrimonio. Sin dai tempi di Romanzo Criminale mi sono vestita di bianco, ma anche prima non sono mai stata quella che si voleva sposare. Non è un mio desiderio, non lo è mai stato”.

Eppure, la Scarano ha ammesso che sarebbe pronta a convolare a nozze qualora questo requisito fosse richiesto per adottare un bambino. Un’ipotesi che, a quanto pare, è già balenata nella sua mente, ma che riguarderebbe solo un futuro ancora lontano. Sull’avere figli, Greta ha rivelato: “Non ne ho, non perché non li abbia voluti ma perché non è capitato. Pensavo che avere un figlio mi avrebbe potuto ostacolare, in realtà non è così perché conosco molte colleghe attrici che, dopo essere diventate mamme, hanno fatto moltissimi lavori meravigliosi”.