GF Vip, le parole di Patrizia Mirigliani e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il GF Vip 6 è entrato nel vivo. Dopo l’eliminazione di Raffaella Fico, si sono ristabiliti alcuni equilibri che sembravano precari, con una Soleil Sorge sempre più coinvolta dalla love story tra Sophie e Gianmaria Antinolfi. Ampio spazio è stato concesso al chiarimento tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, poi conclusosi nel peggiore dei modi. Nicola Pisu ha invece incontrato sua madre, Patrizia Mirigliani, che l’ha messo in guardia rispetto a una possibile delusione d’amore. Vediamo cosa vi siete persi della tredicesima puntata del reality.

GF Vip, le lacrime di Davide Silvestri

Un Davide Silvestri in una veste inedita, quello che abbiamo visto piangere al GF Vip, dopo molte settimane trascorse a ridere e scherzare con i suoi compagni. L’ex attore è stato l’unico, fra tutti, ad animare un po’ gli ambienti della Casa mentre gli altri sono rimasti incastrati nelle loro dinamiche. E, perciò, anche per lui è arrivato il momento di fare i conti con se stesso e con quello che ha costruito.

L’incontro con suo padre, che ha rivelato alcuni dettagli della sua nuova vita dopo la fama, è stato infatti particolarmente emozionante: “Sono contento dell’uomo che sei diventato, metti in atto i valori che ti ho insegnato e con i quali abbiamo superato tanti momenti difficili: umiltà, lealtà e sincerità. Ci stiamo divertendo a guardarti in televisione. Dopo il successo che hai avuto all’inizio della tua carriera non ti sei spaventato, non ti sei vergognato a venire a lavorare con me, a sporcarti le mani. Sono orgoglioso di te. Ti voglio bene, anche se non te lo dico, e so che me ne vuoi, anche se non me lo dici. Ma i fatti parlano chiaro”.

GF Vip, l’incontro tra Patrizia Mirigliani e Nicola Pisu

Il confronto tra Patrizia Mirigliani e suo figlio Nicola era atteso da tempo. Ed è arrivato. La numero uno del concorso Miss Italia ha infatti raggiunto suo figlio per chiarire il suo punto di vista, che non ha modificato seppur in presenza di Miriana Trevisan. Da madre, ha voluto metterlo in guardia rispetto a una possibile delusione, che potrebbe fargli molto male.

“Io non penso tu sia fesso ma una persona straordinaria e la gente lo sta apprezzando. Sei molto amato dal pubblico. Se io ho mandato quel messaggio è stato perché per me era un gioco, affinché non ci fosse nessuno che si potesse approfittare della tua bontà d’animo. Non era rivolto a nessuno in particolare, abbiamo sofferto per anni, siamo risorti, rinati, e la tua felicità deve dipendere da te stesso. Siamo stati insieme 14 anni, ci siamo salvati? Se tu sei felice, innamorato e senti dei sentimenti sono felice per te perché riesci a provarli. Sono qui perché sai che io non mi nascondo, tu sai quanto ho fatto come donna e voglio che il mio ruolo di madre venga rispettato. Un’altra delusione non ti farebbe bene”.

GF Vip, Francesca Cipriani saluta il suo fidanzato

Una storia d’amore che è diventata una soap opera, quella tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, che ha potuto trascorrere un po’ di tempo con la sua fidanzata all’interno della Casa. La decisione di Alfonso Signorini è stata però implacabile: l’ospite è dovuto uscire tra le lacrime disperate della sua compagna che ha implorato il conduttore di rivedere la sua decisione. La risposta, chiaramente, è stata un sonoro no.