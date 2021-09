GF Vip, Manuel Bortuzzo ricorda l’incidente: “Sono salvo per 12 millimetri”

Bortuzzo, un ragazzo giovanissimo, dall'aspetto sempre gentile e con una risata cui è impossibile resistere, è già un grande protagonista, perché va oltre il mondo dello spettacolo: è molto di più. Promessa del nuoto, quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, gli ha cambiato la vita, portandolo lontano dal suo sogno. Nonostante tutto, però, Bortuzzo non si è arreso.

"Sono salvo per 12 millimetri. La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette. Ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film". Impossibile dargli torto, perché fin troppo spesso crediamo che determinati eventi non possano accadere, non a noi, ma solo negli sceneggiati che vediamo in TV.

Manuel si è raccontato a cuore aperto ai suoi compagni. Oltre alla dinamica dell'incidente, ha anche ammesso il suo ultimo pensiero, poco prima di perdere conoscenza. "Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo", all'epoca era fidanzato con una ragazza da pochi mesi. Un racconto, il suo, che spezza il cuore e che lascia attoniti.

"La gente deve capire che non tutto è immediato. Le cose devono essere metabolizzate e ci vuole tempo. Più gli altri ti dicono che devi fare le cose, più non le fai. La storia era bella, sarei potuto andare adesso a Tokyo, vincere le Paralimpiadi. Non lo volevo fare. Adesso, da solo, sono tornato in acqua e probabilmente farò Parigi 2024".

Il forte desiderio di Manuel, il motivo per cui è entrato nella casa del GF Vip, è principalmente uno: riuscire a uscire dalla sua comfort zone, ma anche per mostrare i suoi limiti. In un'intervista a DiPiù, aveva raccontato che, nonostante tutto, talvolta ha bisogno di stare da solo e che spesso pensa alla sua vita di prima.