GF Vip 2020, la Gregoraci bacia Pierpaolo, Zorzi incontra Oppini le pagelle della ventiquattresima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Elisabetta Gregoraci bacia Pierpaolo Pretelli, poi esce, mentre Tommaso Zorzi incontra Francesco Oppini. Nella ventiquattresima puntata del GF Vip è successo tutto questo e molto altro. Una diretta ricca di colpi di scena ed emozioni forti che ha mostrato, ancora una volta, la forza del reality. Tanti i momenti imperdibili nel corso della serata, fra faccia a faccia, liti e confronti, sia in studio che nella Casa del GF Vip.

Scopriamo le pagelle della puntata e i voti ai concorrenti.

ELISABETTA GREGORACI – Ricalcando le parole di Alfonso Signorini anche noi siamo convinti che questo GF Vip non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Nel bene e nel male la Gregoraci è stata al centro di intrighi, liti, amori e dinamiche all’interno della Casa. L’intento di svelare tutta se stessa, come aveva detto all’inizio, forse non è stato raggiunto completamente. La vita privata (e sentimentale) di Elisabetta continua a essere avvolta da un velo di mistero e forse è giusto così. Dopo aver trascorso qualche giorno nel Cucurio con Pierpaolo, Elisabetta ha baciato il modello prima di uscire dalla porta rossa. “Al Grande Fratello Vip ho vissuto giorni bellissimi – ha confessato -. È un’esperienza che mi ha cambiata e fortificata ma mio figlio Nathan ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Per questo motivo ho deciso che la mia avventura si interrompe qua”. Un’uscita di scena emozionante, non scontata ed elegante. VOTO: 8.

FRANCESCO OPPINI E TOMMASO ZORZI – Il legame che hanno creato nella Casa del GF Vip di certo continuerà anche fuori. A ribadirlo è stato Francesco Oppini che ha incontrato l’amico dopo le sue rivelazioni sui sentimenti che prova. Il figlio di Alba Parietti, con grande dolcezza, ha rassicurato Tommaso, ribadendo la forza del loro rapporto, approvato anche dalla fidanzata Cristina. “Non avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qua dentro perché non volevo rovinare il nostro rapporto – ha confessato Zorzi, visibilmente provato -. All’inizio non me ne rendevo conto, poi nell’ultimo periodo l’ho capito e ho tentato di tirare dritto ma prima o poi i nodi vengono al pettine”. Francesco ha risposto: “Io sono un tuo amico e lo sarò a lungo. Ci sarò sempre. Farò dei passi in avanti o dei passi indietro ma lo farò per te. Hai 25 anni, hai un mondo davanti, devi solo avere il coraggio di aprirti di più”. Impossibile non emozionarsi. VOTO: 9.

ANTONELLA ELIA – L’arrivo in studio di Elisabetta Gregoraci è stato segnato da una discussione con Antonella Elia. L’ex moglie di Flavio Briatore ha rimproverato all’opinionista alcune frasi pronunciate durante la sua permanenza al GF Vip. “Il ruolo da opinionista è un ruolo importante – ha detto -, le parole hanno un peso, e tu spesso non hai pesato le parole. Però ti dico una cosa, innanzitutto hai detto delle cose pesanti ad una donna e questo non mi è piaciuto. Sono stata malissimo, poi tu lo hai fatto il Grande Fratello dovresti saperlo, avresti potuto dire delle cose in maniera più carina”. Le frasi pronunciate da Antonella erano – su ammissione anche di Alfonso Signorini – troppo forti. L’opinionista però non si è voluta scusare, ma ha rincarato la dose: “Non sono contro le donne, me la prendo con una tipologia di donna, che non sembra vera, strutturata – ha spiegato -. Non l’ho detto per colpirti come donna, ma per il personaggio che sei, che sfoggia quello che ha, anche i bracciali di diamanti ce li sbatti in faccia, per far vedere il tuo status economico”. Forse dopo gli scontri sarebbe stato carino deporre le armi almeno per una volta. VOTO: 5.

MARIA TERESA RUTA – Ci piace sempre di più questa donna forte e sincera, che però conserva il candore infantile e ha un cuore grande. Maria Teresa nel corso dell’ultima puntata del GF Vip ha affrontato un tema importante, quello delle molestie sul lavoro. Un argomento sollevato da Me Too e ancora molto attuale. “Ho avuto tre proposte indecenti nella mia vita – ha spiegato nel corso di un confessionale -. Una quando avevo 20 anni, non ero preparata, ma ho capito subito che la situazione non era di quelle che avrei saputo gestire e quindi ho sorriso con garbo e sono andata via. La seconda volta nel ’91 e non me lo aspettavo. Mi è successo con una persona importante che mi ha detto ‘Poi parliamo del programma, lascia pure la porta aperta che dopo salgo’. Quando sale mi dice ‘Ma sei ancora vestita? Spogliati pure’. Gli ho risposto che avevo una famiglia e una figlia e la cosa finisce a tarallucci e vino. Un’ultima volta, non me lo aspettavo, mi è accaduto a 45 anni. Ma nemmeno se provassi qualcosa in una situazione del genere mi concederei”. Signorini ha poi sottolineato come l’abbia colpito la reazione di Amedeo Goria. “Lui mi ha detto che il programma sarebbe stato importantissimo e che mi avrebbe perdonata – ha spiegato -. Una volta soltanto, cosa vuoi che sia, di fronte a una grande opportunità. L’ha detto con amore, penso che l’abbia detto per sentirsi dire che lo amavo. Penso sempre il bene”. Sempre positiva, mai esagerata con una capacità di mescolare forza e dolcezza, la Ruta riesce a lanciare messaggi importanti con garbo e bravura. VOTO: 9.

SELVAGGIA ROMA – Dopo le prime settimane trascorse fra liti, discussioni con Elisabetta Gregoraci e con Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma ha finalmente iniziato a raccontarsi un po’. Alle spalle della concorrente del GF Vip un passato difficile segnato dalla morte del fidanzato e dall’abbandono del padre. “Ho una storia un po’ travagliata, come tante storie che si sentono – ha confessato -. Ho sofferto la mancanza di mio padre. Padre tunisino e madre italiana, io sono nata in Italia. Non vedo mio padre da quando aveva 15 anni, ma prima di quell’età l’ho visto molto raramente […] Mi ha detto che non ero più sua figlia perché avremmo dovuto celebrare la mia comunione”. E poi ancora: “C’è stato un periodo in cui mia madre non poteva nemmeno comprarmi il latte. Con mio padre non parlo più. A un certo punto ho cominciato a farmi dei tagli, fino a fare la cosa più stupida che potessi fare: ho tentato il suicidio”. Selvaggia ci insegna a guardare sempre oltre la superficie e a non fermarci alle apparenze perché dietro, spesso, c’è molto di più. VOTO: 8.