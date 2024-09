Fonte: IPA Francesco De Gregori e Alessandra Gobbi

Il 21 luglio del 2023 è morta Alessandra Gobbi, il grande amore, la “mia Chicca”, come la chiamava affettuosamente il marito Francesco De Gregori. La donna aveva 71 anni e se ne è andata per una malattia incurabile. Un vuoto incolmabile per il cantautore, che non ha mai voluto parlare del suo dolore. Fino ad oggi, quando, a oltre a un anno dal terribile lutto, ha trovato il coraggio di ricordare la moglie scomparsa.

Francesco De Gregori, il ricordo della sua Chicca

Intervistato dal Corriere della Sera, per la prima volta Francesco De Gregori è tornato a parlare della moglie Alessandro Gobbi. C’è voluto del tempo, perché, spiega il cantautore, “parlare di una sofferenza vuol dire averla elaborata, perché quando il malessere è ancora presente non riesco a farlo”. Vi sono alcuni dolori che sono troppo cruenti per riuscire a trasformarsi in parole o musica: “Il dolore, la sofferenza, il patimento sono sicuramente carburante di un certo tipo di creatività, però non a botta calda. Quando stai soffrendo non ti va tanto di metterti a suonare il pianoforte”.

E la perdita di Chicca – come amava chiamarla lui – è una ferita impossibile da guarire: “Mia moglie è stata una presenza continua per 50 anni. Siamo stati padre e madre, sorella e fratello, madre e figlio, amanti, sposi, quindi si può ben capire quanto possa essere grande per me il senso di perdita”. Un amore lungo mezzo secolo, un “rapporto sostanziale, spirituale, intellettuale, fisico”. Un legame che neppure la morte può spezzare: “Oggi come oggi la sento comunque presente nella mia vita. È presente nel ricordo, è presente in tutto quello che abbiamo fatto insieme e questo ricordarla mi aiuta a superare la parte lancinante del dolore”.

Con Alessandra Gobbi 50 anni d’amore

Alessandra “Chicca” Gobbi e Francesco De Gregori si conobbero ancora ragazzi sui banchi di scuola. Una scintilla adolescenziale destinata a trasformarsi in un amore di diamante. Si sposarono nel 1978 e restarono assieme per cinquant’anni, costruendo una famiglia con l’arrivo dei gemelli Marco e Federico.

Condividevano la passione per la musica, a volte Chicca si esibiva con il marito, come corista o chitarrista: “Lei è sempre più brava, e non lo dico da sposo ma da musicista” aveva commento lui su La Sicilia. La loro esibizione più memorabile è quella nel duetto di Anima e Core, cantata allo stadio San Paolo di Napoli nel 2018 in occasione di un concerto in memoria di Pino Daniele. E assieme gestivano un piccolo oleificio nel tranquillo paesino di Spello, in provincia di Perugia.

Si sposarono perché innamorati, con la convinzione, aveva confidato De Gregori a Vanity Fair, “che saremmo rimasti insieme”. E lo hanno fatto, fino all’ultimo respiro. “Senza mia moglie mi annoio e la noia è una delle cose che mi fa più paura” aveva confidato lui in una delle poche interviste in cui aveva svelato il profondo sentimento che lo legava ad Alessandra.