Francesca Tocca, le prime parole dopo la (presunta) rottura con Todaro

Fonte: IPA Francesca Tocca

Si continua a parlare della presunta rottura tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Sembra che il loro matrimonio stia attraversando una nuova fase difficile, come già accaduto in precedenza. La ballerina, fino all’anno scorso tra le fila dei professionisti di Amici di Maria De Filippi, ha rimosso ogni traccia della relazione con il marito dai suoi profili social, ma stavolta ha aggiunto qualcosa in più: una storia su Instagram con una frase sibillina che sembrerebbe riferita proprio a lui. Non una conferma ufficiale, ma l’ennesimo gesto che alimenta i sospetti.

Le parole di Francesca Tocca che alimentano il dubbio

Non sembra un momento felice per la coppia formata da Francesca Tocca e Raimondo Todaro, almeno stando agli ultimi “movimenti social” di cui i fan non hanno potuto far a meno di accorgersi. Nessuna dichiarazione da parte dei due diretti interessati, solo alcuni elementi che, se incastrati, lascerebbero presagire che il matrimonio stia attraversando un nuovo momento di crisi.

In ultimo è stata proprio la ballerina ad alimentare ulteriormente il dubbio su quanto stia accadendo col marito, condividendo tra le storie di Instagram una frase sibillina, ma che in molti credono sia proprio riferita a lui: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non c’è peggiore cieco di chi non vuol vedere, inutile”.

Perché si dice che Francesca Tocca e Todaro siano in crisi

La frase “incriminata” è soltanto l’ultimo tassello dopo giorni in cui, inevitabilmente, i fan della coppia hanno pensato che qualcosa non andasse. Abituati a vedere selfie e fotografie o video che li immortalano insieme, specialmente in un periodo “caldo” per i social come può essere quello delle festività natalizie, stavolta sono rimasti a bocca asciutta. Anzi, Francesca Tocca ha ripulito letteralmente il suo profilo Instagram da qualsiasi traccia del marito. Ma c’è di più.

Tralasciando il discorso-social, aveva molto colpito l’intervista che la ballerina aveva rilasciato a Verissimo lo scorso dicembre in cui era da sola, senza la sua dolce metà. Come se non bastasse, Francesca Tocca aveva parlato di tutto, dalla carriera alla figlia Jasmine, senza però menzionare mai il marito, complice anche il fatto che la padrona di casa, Silvia Toffanin, avesse evitato qualunque domanda sull’argomento.

I precedenti momenti di crisi (superati)

Se di vera crisi dovesse trattarsi, non sarebbe di certo la prima affrontata dalla coppia. Francesca Tocca e Raimondo Todaro, sposati dal 2014, avevano sentito cigolare il loro rapporto già nel 2020: in quell’occasione si erano separati per ben un anno e mezzo. All’epoca non erano mancate neanche le voci sulla ragione che avrebbe spinto la coppia a interrompere momentaneamente la loro relazione, su tutte un presunto tradimento della Tocca con l’allora allievo di Amici Valentin Alexandru, cosa poi smentita in più occasioni dallo stesso Raimondo Todaro.

La seconda crisi risale, invece, all’inizio del 2023. Allora i fan avevano notato un certo cambiamento nel Prof. di Amici, presente alle puntate e alle lezioni dei suoi allievi senza il solito smalto a contraddistinguerlo. Sia lui che la Tocca avevano poi confermato di aver superato l’ennesimo momento difficile, stavolta senza una separazione lunga quanto quella precedente, che aveva lasciato presagire che nulla avrebbe potuto risanare il loro matrimonio.