“Todaro e Francesca Tocca in crisi”: gli indizi

Fonte: IPA Todaro e Tocca, fine della loro relazione?

Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro sembra attraversare una fase delicata, tra silenzi e gesti che non lasciano indifferenti. La ballerina, una delle figure più seguite nel mondo dello spettacolo, ha eliminato dal suo profilo Instagram ogni traccia delle foto che la ritraevano con il marito, e questa è la mossa classica che si fa nell’epoca di internet quando si vuol dare segnali che c’è proprio qualcosa che non va.

Durante le festività natalizie, quando molti scelgono di condividere immagini di momenti intimi e familiari, i due non sono apparsi insieme in nessuna occasione. Nessuno scatto di coppia, nessuna parola che potesse rassicurare i fan. Questo silenzio ha alzato il volume dei rumor, portando l’attenzione su altri dettagli. Ma andiamo passo per passo.

Francesca Tocca, un profilo social che racconta più di quanto vorrebbe

Non è la prima volta che il loro matrimonio, iniziato più di tredici anni fa, si trova sull’orlo del baratro. La loro prima crisi risale al 2020, quando Francesca si era allontanata da Raimondo, complice un’avventura con Valentin, ex allievo di Amici. Quel momento segnò, ovviamente, una frattura profonda, portandoli a separarsi. Tuttavia, il riavvicinamento avvenuto un anno dopo, spinto dall’amore per la figlia Jasmine (ma non evidentemente per la coppia), sembrava aver riportato l’equilibrio. Ora, però, le ombre sul loro legame si fanno sempre più lunghe.

La sparizione delle foto non è stato l’unico elemento a far discutere. Tocca, pochi giorni fa, ha pubblicato un’immagine che la ritrae in lingerie per una campagna pubblicitaria. I commenti sono esplosi, tra complimenti e messaggi di sostegno. Tuttavia, quando qualcuno ha osato accennare a una possibile fine del suo matrimonio, la ballerina ha preferito non rispondere. Non un “è tutto a posto”, non un accenno di smentita, niente.

Instagram è una fonte di gossip maggiore di qualunque altra cosa. Un altro segnale ambiguo e anche un po’ infantile è arrivato dal famoso pulsante “segui”. Tocca aveva smesso di seguire Todaro su Instagram, ma poi il “segui” è magicamente riapparso. Questi movimenti, nel linguaggio dei social, assumono un significato che va oltre la superficie. Come se bastasse un pulsante per cancellare una persona dalla propria vita, come se il nostro cervello magicamente potesse disinstallare 13 anni di relazione con un click, magari fosse così facile.

Silenzi televisivi che fanno rumore

La distanza tra i due si è fatta sentire anche in tv. Quando Francesca è stata ospite del salotto di Verissimo, non c’era alcuna traccia di Raimondo. Un’assenza visibile, amplificata dal fatto che la conduttrice Silvia Toffanin non le ha rivolto nemmeno una domanda sul marito. Questo dettaglio non è passato inosservato, soprattutto considerando che Toffanin, quasi come una regola non scritta, non manca mai di chiedere ai suoi ospiti come va l’amore. La scelta di sorvolare potrebbe essere il risultato di una richiesta esplicita della ballerina, ma a quale scopo?

Dietro le quinte di questa crisi sembra esserci l’eco di un amore che, nonostante gli sforzi e il tentativo di rinascere, potrebbe non reggere più. Se in passato la coppia era riuscita a ricucire lo strappo, oggi i segnali fanno pensare a una situazione più complessa.