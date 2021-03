Francesca Manzini si sposa, la data delle nozze

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Francesca Manzini si sposa, la conduttrice di Striscia la Notizia (dove è al fianco di Gerry Scotti) sembra pronta a convolare e nozze con il compagno Christian Vitelli.

I due sono una coppia da poco tempo, si sono infatti conosciuti a marzo dello scorso anno e tra loro è scoppiato l’amore, sentimento che in breve tempo li ha portati a organizzare le nozze come ha rivelato alla rivista Intimità, spiegando: “Se tutto va bene ci sposeremo il 10 settembre”.

Una notizia che arriva dopo che quest’estate era stata lei stessa a pubblicare su Instagram un video con la proposta di matrimonio: nel filmato la si vede mentre mostra un regalo, un diamante attaccato a una catenina. A quel punto interviene il compagno Christian Vitelli dicendo: “So che questa è una sorpresa: questo è un ti amo e un vuoi sposarmi?”. Un momento profondamente emozionante che lei ha condiviso con i suoi follower.

Ora arriva la data ufficiale per il nuovo traguardo di un amore nato in pieno lockdown, poco dopo che era tornata single con la fine della relazione con Juan Martin Fagiani. A far conoscere Francesca e Christian era stata la sorella di lei con una videochiamata ed era scoccato l’amore. Sempre a Intimità l’artista ha spiegato: “Ho capito subito che era quello giusto, infatti da allora Christian e io non ci siamo più lasciati nemmeno cinque minuti”.

Francesca Manzini dall’8 marzo è impegnata con la conduzione di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti, una coppia professionale che aveva già funzionato e che ora viene riproposta nel TG satirico di Canale 5. Classe 1990 è un’imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e televisiva. Anche Christian Vitelli fa parte del mondo dello spettacolo: nato nel 1974, è un doppiatore professionista.

E ora a quanto pare manca poco al sì e i due appaiono sempre felici e innamorati: basta scorrere il profilo Instagram di Francesca Manzini per leggere le tante dediche d’amore, ma anche vederli alle prese con piccoli momenti quotidiani. Tra gli ultimi post pubblicati dalla conduttrice quello di un bacio con il compagno, accompagnato da una dedica dolcissima: “Un anno pieno di emozioni a te che mi rispetti e che m’ami, grazie amore”.