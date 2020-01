Sanremo: le canzoni indimenticabili (che non hanno vinto)

In 69edizioni del Festival di Sanremo tantissime sono state le canzoni che non hanno raggiunto il podio ma hanno avuto un successo incredibile, conquistando il cuore del pubblico e diventando hit assolute. Alcune addirittura degli inni generazionali, da “Il ragazzo della via Gluck” di Celentano a “Un’avventura” di Battisti”, da “Voglio una vita spericolata” di Vasco a “Cosa resterà di questi anni ‘80” di Raf e “Donne” di Zucchero, passando per “Gli uomini con cambiano” di Mia Martini e “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. Nel caso di Vasco, Zucchero e Raf, i loro brani finirono negli ultimissimi posti della classifica, riscattati poi dal gradimento del pubblico. Vediamo tutte le “sviste” del Festival, dai primi anni ’60 ad oggi