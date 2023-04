Claudia Cardinale, fascino senza tempo

Otto decenni e mezzo di irresistibile fascino. Claudia Cardinale , classe 1938, il 15 aprile compie 85 anni, e non smette di incantare. Per celebrare il compleanno della diva, ripercorriamo i 10 ruoli (e gli altrettanti look) che l'hanno resa un sex symbol di fama mondiale.