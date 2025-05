Brooke Shields, 60 anni di eleganza senza tempo

Ex bambina prodigio del cinema, Brooke Shields è una donna che ha segnato con la sua bellezza e la sua eleganza diverse generazioni di Hollywood. Un fascino sofisticato ed etereo che la bellissima attrice americana, oggi 60enne, ha saputo valorizzare al meglio anche con dei look sempre all'altezza della situazione. Un esempio? Nel 2024, in occasione dei "Glamour Women of the Year Awards", si è trasformata in una vera e propria golden lady, grazie ad un bellissimo abito glitterato dal taglio imperiale.