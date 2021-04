Fiorella Mannoia, il dettaglio sulle nozze con Carlo Di Francesco

editato in: da

Fiorella Mannoia, tra carriera, vita privata e curiosità

Animo rock, voce inimitabile, sensualità e classe da vendere. A 67 anni Fiorella Mannoia è una delle cantanti che più rappresenta la musica italiana nel mondo e che più viene apprezzata dal pubblico, al quale ha voluto mostrare sempre e solo il suo talento, lasciando da parte pettegolezzi. Nonostante la sua grande riservatezza, però, i suoi fan affezionati e gli appassionati di gossip sono curiosi e vogliono sempre sapere qualcosa in più sulla sua vita privata.

Questa volta a fornire qualche dettaglio in più è stata proprio lei, che si è lasciata andare e si è raccontata al Corriere della Sera. Donna forte, senza peli sulla lingua, diretta, sempre pronta a dire la sua opinione e a combattere per i propri ideali, quello che Fiorella ha immediatamente voluto mettere in primo piano è stata la sua personalità, la sua determinazione e il suo lavoro

Ma, come ben sa, l’attenzione non è solo sul suo, seppur apprezzatissimo, lavoro. Lo scorso febbraio ha sposato Carlo Di Francesco, produttore musicale di 26 anni più giovane di lei, in una cerimonia estremamente intima e dallo stile rock, con pochissimi invitati e non solo a causa dell’emergenza sanitaria. All’altare, infatti, Fiorella è arrivata indossando un tailleur bianco, gilet con bottoni neri e scarpe da ginnastica d’argento.

Dopo tantissimi anni di relazione, probabilmente in pochi si aspettavano le nozze. E invece sono arrivate a sorpresa, alla presenza di circa otto persone, lontano dall’occhio indiscreto di curiosi e paparazzi. La notizia è, infatti, stata resa nota attraverso un post su Instagram solo dopo che il matrimonio era stato celebrato. Nell’intervista, seppur senza sbilanciarsi troppo, ha aggiunto qualche dettaglio in più:

Dopo 15 anni – ha raccontato la Mannoia – ci siamo detti: “perchè no?”. L’abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi. Al “vuoi tu prendere” ci scappava da ridere.

In realtà, ha affermato poi, le nozze non hanno cambiato nulla in quello che è il suo rapporto con Francesco De Carlo: in più c’è solo la fede. Fiorella e Carlo, che evitano con maestria paparazzi e curiosi, torneranno a parlare della cerimonia che li ha resi per sempre marito e moglie?