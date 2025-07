IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è una delle donne dello sport italiano più conosciute di tutti i tempi. La “Divina”, com’è stata soprannominata dai suoi ammiratori, ha avuto una carriera brillante, fatta di grandi successi e diversi trofei, che l’hanno fatta entrare di diritto nell’Olimpo degli atleti del Bel Paese.

La nuotatrice è anche una vera e propria icona di stile e i suoi look spesso riescono a unire praticità ed eleganza in modo magistrale. Federica Pellegrini ha dato una nuova prova del suo gusto raffinato, durante un evento che l’ha vista protagonista a Venezia di recente. In quest’occasione speciale la sportiva ha sfoggiato un completo elegante grigio, composto da pantalone e giacca.

Federica Pellegrini, il completo grigio

Federica Pellegrini ha rinunciato alla sua carriera da atleta olimpica ormai da diverso tempo ma non ha mai smesso d’essere una delle sportive più note e più rappresentative dell’Italia intera. Proprio per questo motivo la nuotatrice è spesso protagonista di eventi prestigiosi per il mondo dello sport italiano. Di recente è stata madrina, infatti, insieme a Francesca Porcellato, della cerimonia di svelamento delle medaglie che verranno attribuite durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che ha avuto luogo presso Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto.

Anche in quest’occasione Federica Pellegrini ha saputo brillare con un outfit elegante, ma al contempo comodo. La nuotatrice, infatti, ha presenziato all’importante cerimonia con indosso un completo grigio, composto da pantalone e giacca in un tessuto molto leggero, che lo rendeva perfetto per la stagione estiva.

La parte inferiore del coordinato aveva un taglio molto largo, mentre il capospalla presentava un design originale e femminile, dando un tocco in più a tutto l’insieme. Per completare il suo perfetto work outfit la nuotatrice ha scelto una semplice camicia bianca, ma si è lasciata andare a un vezzo con le calzature, senza perdere d’occhio la praticità. Federica Pellegrini, infatti, ha indossato delle ballerine azzurre traforate con cinturino sulla caviglia e dettagli brillanti su tutta la superficie. Per completare il look la sportiva ha portato con sé un paio d’occhiali scuri con design a gatto.

Federica Pellegrini è sembrata davvero entusiasta di questo suo nuovo impegno ufficiale tanto che su Instagram ha scritto: “Se ripenso a ieri… Che emozioni”.

Federica Pellegrini, la polemica su Sinner

Durante l’evento di presentazione delle medaglie olimpiche, Federica Pellegrini ha risposto anche a delle domande sulla recente vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. La nuotatrice ha confermato la sua felicità per il successo del tennista, lanciando una frecciatina ai cronisti, come riportato da Fanpage: “Molto contenta, se lo è meritato. Ma fate questa domanda a ogni sportivo che vedete in questo periodo? Ho parlato di lui mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto niente di volontario, poi siete voi che avete messo insieme le cose. Credo di essere libera di poter dare un’opinione a una gestione. Parlare di lui è un’altra cosa. Quindi non è stato corretto mettere insieme le due cose”.

In questi giorni, infatti, la sportiva aveva ricevuto tanti commenti negativi dai suoi haters, convinti che in passato si fosse espressa in maniera negativa sul conto di Jannik Sinner, ma adesso la nuotatrice sembra aver smentito questa convinzione.