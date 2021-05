Fabio Testi, l’amore non ha età: chi è la nuova (giovanissima) fidanzata

editato in: da

Coppie più belle del 2021: le nostre fantastiche 8

Fabio Testi ancora una volta ci dimostra che l’amore non ha età, cosa di cui del resto è sempre stato fermamente convinto. Pare che l’attore e sex symbol, approdato al successo negli anni Settanta, sia innamorato più che mai di una donna molto più giovane di lui.

L’attore, che il prossimo 2 agosto compirà 80 anni, non ha rivelato molti dettagli sulla sua nuova relazione, ma le sue parole bastano per accendere la curiosità nei fan: “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia – ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo – sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”.

Non sappiamo da quanto stiano insieme, ma torna alla mente la frase “enigmatica” che aveva lanciato al pubblico di Oggi è un altro giorno. Intervistato a marzo 2021 da Serena Bortone, Testi aveva detto: “Ora sono single, però ho una musa segreta che cerco di tenervi nascosta, perché altrimenti voi con il vostro gossip mi rovinate la piazza”. Quindi probabilmente stava già frequentando la giovane sessuologa trentaquattrenne che ha catturato il suo cuore.

Non è la prima volta che Fabio Testi vive una relazione con una donna molto più giovane di lui. Basti pensare alla sua ultima fidanzata ufficiale, la violinista Lisa Agnelli che era più giovane di lui di ben 48 anni. Fino al 2019, invece, l’attore è stato sposato (in seconde nozze) con la gallerista d’arte Antonella Liguori, anche lei più giovane di trent’anni.

Ma negli anni non sono mancate bellissime donne, soprattutto attrici, con le quali ha avuto flirt e storie d’amore che lo hanno consacrato ufficialmente tra i latin lover più ambiti degli anni Settanta. Proprio dalla Bortone ne aveva riparlato, citando bellezze del calibro di Anita Ekberg, Brooke Shields, Charlotte Rampling e Ursula Andress.

Fabio Testi non ha perso un briciolo della sua verve e del suo fascino, nonostante l’inesorabile scorrere del tempo. Ed è un uomo che non ha mai smesso di amare l’amore, al punto da mettersi in gioco e seguire il suo cuore nonostante le (inevitabili) critiche. Con la nuova fidanzata l’amore è sbocciato da poco ma sembra avere tutti i presupposti per trasformarsi in una relazione più che felice.