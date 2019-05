Eva Longoria: fisico al top a meno di un anno dal parto

editato in: da

Eva Longoria, da casalinga disperata a mamma super fisicata. La bella attrice 44enne, a meno di 12 mesi dalla nascita del primo figlio Santiago, ha sfoggiato sul red carpet dei Billboard Music Awards, il 1 maggio 2019, un fisico davveo “spaziale”.

Gambe asciutte e tornite, braccia e spalle definite, l’attrice, che aveva confessato di aver preso moltissimi chili in gravidanza, è riuscita a tornare ancora più bella di prima. Ma lo ha fatto senza farsi prendere dall’ansia, con i tempi e le modalità giuste per qualunque donna. Non a caso le foto dello scorso settembre, a 4 mesi dalla nascita del bambino, la mostravano ancora morbida e con qualche chiletto in più.

Con calma, attraverso una alimentazione corretta e una attività fisica regolare, Eva è tornata in forma. E la maternità l’ha resa ancora più bella e solare.