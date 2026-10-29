In "Hunger Games - L'Alba sulla Mietitura" Elle Fanning è la nuova Effie Trinket, e non avrebbe potuto convincerci di meritarlo meglio di così: ecco come si è trasformata in un carillon vivente alla première londinese

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elle Fanning a Londra per la première di "Hunger Games Sunrise On The Reaping"

Se c’è una cosa che Capitol City ci ha insegnato, è che la sobrietà non è mai stata un’opzione. E si dà il caso che, sul red carpet londinese del nuovo attesissimo capitolo della storia, Hunger Games – L’alba sulla mietitura, Elle Fanning abbia preso questa lezione alla lettera trasformandosi in una vera e propria Fata Confetto, apparentemente appena uscita da una favola distopica. Ma terribilmente chic.

Su Elle Fanning, che per “Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura” si è trasformata in una moderna Fata Confetto

Sì, il famigerato method dressing a quanto pare ha colpito ancora: questa volta è stata la graziosa Elle Fanning a rimanere ingabbiata nel proprio costume di scena, scelta per interpretare l’iconico e stravagante personaggio di Effie Trinket da giovane nel sesto film della saga di Hunger Games in arrivo.

Il risultato? Un trionfo di teatralità, in pieno stile Capitol City, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Per questa importante occasione, l’attrice e la sua storica stylist Samantha McMillen hanno deciso di osare, pescando direttamente dalle passerelle dell’alta moda: l’abito scultura che le vediamo indossare poco sotto, infatti, porta la firma del visionario Robert Wun. Parliamo di un autentico capolavoro di ingegneria tessile, color rosa pastello, che non può che evocare istantaneamente la figura della classica ballerina che volteggia dentro al carillon.

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La parte inferiore della creazione era costituita, affatto casualmente, da un’enorme nuvola di vaporosissimo tulle, un maxi tutù romantico quanto imponente, realizzato con decine e decine di metri di organza stratificati che fluttuassero a ogni passo. Sopra, a contrasto con la soffice gonna, spiccava invece un corsetto rigido e modellato, caratterizzato da un peplo scultoreo a onde, che stringe la vita prima di aprirsi proprio come i petali di un fiore.

Ma il vero coup de théâtre, quello che ha lasciato davvero di stucco, si trovava poco più in alto: sulla testa di Elle, coordinato alla perfezione con la sfumatura candita del vestito, ecco ergersi un copricapo futuristico sormontato da una vera e propria ballerina sulle punte.

E no, non si trattava di un semplice accessorio statement: la statuina girava e piroettava davvero, meccanicamente, ricreando la magia nostalgica di un carillon musicale d’altri tempi. Un dettaglio a dir poco ipnotico, che ha regalato un momento di pura performance art applicata al glamour.

Elle Fanning è la nuova Effie Trinket

Davanti ai microfoni dei giornalisti, con il radioso sorriso che la caratterizza, la star ha ironizzato definendo il suo look totalmente sobrio e discreto: del resto, non appena ha visto l’opera sfilare in passerella, ha raccontato, non ha potuto che pensare che la stessa Effie Trinket lo avrebbe adorato alla follia. E non potremmo essere più d’accordo con lei.

Questo iconico outfit non è stato solo un tributo alla moda d’avanguardia, ma l’ufficiale passaggio di testimone da Elizabeth Banks, la storica interprete del personaggio nella trilogia originale, alla giovane.

C’è da dirlo, se le premesse sono queste, l’attesa per l’uscita del film nelle sale non può che farsi ancor più vibrante: Elle Fanning ha dimostrato che i giochi — della moda — sono ufficialmente aperti.