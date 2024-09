Ricoverata in ospedale, Elisabetta Gregoraci ha spiegato come sta e aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: il messaggio su Instagram

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci si trova ancora in ospedale. Un momento difficile per la showgirl e conduttrice, ricoverata in clinica per un malessere non precisato. Nell’ultima settimana, ha avuto diversi problemi di salute che hanno richiesto l’intervento dei medici. Su Instagram, ha documentato il suo ricovero, mostrandosi sul lettino ospedaliero con la flebo e spiegando di avere bisogno di maggiore riposo.

Elisabetta Gregoraci, come sta: il messaggio dall’ospedale

“Buongiorno, volevo ringraziarvi per i tanti messaggi belli che mi state mandando. Vi volevo dire che piano piano tutto si sta rimettendo a posto e di questo sono molto felice, vi mando un bacio grande grande e vi ringrazio ancora”, ha scritto Elisabetta Gregoraci sul suo profilo Instagram, nelle stories. Poco dopo, nel pomeriggio, ha aggiunto: “Il tempo qui scorre lentamente tra esami, prelievi, antibiotici. Ma le cose stanno procedendo in buona direzione, quindi sono positiva. Vi abbraccio”.

Fonte: IPA

Le condizioni, in ogni caso, non sarebbero gravi, anzi: la showgirl ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. Il malore che ha avuto l’ha costretta nel giro di pochi giorni a chiedere cure mediche ospedaliere due volte: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti… ora tocca a me”, così aveva annunciato il ricovero. Ha detto di essere stata ricoverata anche la scorsa settimana, di essere uscita ma di esserci tornata, senza aggiungere null’altro sulle sue condizioni. “Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me”.

Un anno difficile per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non ha avuto un anno facile: dal ricovero di Flavio Briatore fino alla perdita della conduzione di Battiti Live, l’aspetto più forte della showgirl è che ha sempre affrontato tutto con il sorriso sulle labbra, incluso il suo ricovero in ospedale, come dimostrano le foto condivise sui social. Sul tumore al cuore di Briatore, aveva detto: “Sono state giornate difficili ma superate insieme”. L’uno è sempre al fianco dell’altra, in questi momenti, come una famiglia, anche dopo il divorzio.

Dopo 7 anni, ha ceduto il posto alla conduzione di Battiti a Ilary Blasi, su cui “non ha osato pronunciarsi”. “Amo seguire progetti lunghi e, fosse stato per me, non avrei lasciato Battiti Live dopo sette anni. (…) Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia. Quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo”.

Ora, la Gregoraci si sta preparando per il suo ritorno in TV, ma non a Mediaset, bensì alla Rai con il programma Questioni di Stile, in partenza il 26 settembre su Rai2. Solo pochi giorni fa, la Gregoraci, insieme a Briatore, aveva accompagnato il figlio Nathan Falco a scuola in Svizzera, in un collegio esclusivo (College du Léman a Versoix), la cui retta va da 25mila a 100mila euro l’anno. Speriamo che la showgirl e conduttrice risolva il prima possibile i suoi problemi di salute, così da tornare in formissima per la nuova avventura televisiva.