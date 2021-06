Elisabetta: Battiti Live è un successo, ma l’incidente del trolley mette a rischio il look

editato in: da

Elisabetta Gregoraci: Briatore, fidanzati, il figlio e la carriera

Elisabetta Gregoraci trionfa con Battiti Live e l’incidente con il trolley mette a rischio il look. La showgirl pugliese in questi giorni è impegnata nella conduzione dello show di Radio Norba. Un appuntamento importante a base di musica e grandi nomi dello showbiz. La prima puntata è andata in onda dal Castello di Otranto dove Elisabetta ha stregato tutti con un outfit strepitoso.

La Gregoraci ha infatti sfoggiato un abito fucsia con balze e gonna asimmetrica dotata di un mini strascico. Un modello molto particolare con colletto e scollatura cut-out perfetta per esaltare il fisico scolpito dell’ex moglie di Flavio Briatore. Per completare il look Elisabetta ha scelto tacchi a spillo gold e accessori griffati, esaltati dall’acconciatura raccolta.

Un outfit che è stato molto apprezzato dai fan su Instagram, ma che poco prima della messa in onda di Battiti Live era stato messo a rischio da un piccolo incidente. Sul suo profilo infatti la showgirl aveva raccontato di aver rotto il trolley durante il viaggio verso la Puglia. “Mai una gioia. Ho bisogno di una benedizione”, aveva confidato ai fan, ridendo.

Dopo la partecipazione al GF Vip, Elisabetta sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera. La lontananza da casa ha rinsaldato il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, già molto forte, e con il figlio Nathan. Non solo: il pubblico è riuscito a scoprire il lato più privato e fragile della presentatrice, dal dolore per il divorzio sino al ricordo dell’amatissima mamma, scomparsa a causa di un tumore. “In realtà con Flavio ho sempre avuto un buon rapporto – ha confessato di recente al settimanale Chi -. Abbiamo litigato per stupidaggini, possiamo discutere ma poi ci ritroviamo. E qualche mese lontano da casa ha fatto bene perché abbiamo sentito la mancanza l’uno dell’altra e ci ha fatto ritrovare”.

“Quando ho accettato il GF pensavo di essere già conosciuta dal pubblico per il mio lavoro in tv e al cinema – ha aggiunto -, non pensavo che sarebbe cambiato molto, invece c’è stato un effetto pazzesco, mi sento molto amata. Da dicembre, da quando sono uscita dalla casa del GF ricevo ogni tipo di regalo […]. Mi scrivono che gli sono scoppiata nel cuore, che rallegro le loro giornate e faccio parte della loro vita”.