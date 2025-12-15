Chi è Elhaida Dani, la “nuova” Esmeralda di Notre Dame de Paris

IPA La cantante Elhaida Dani, Esmeralda in Notre Dame de Paris

Dalla vittoria schiacciante in un talent show alla consacrazione sui palcoscenici internazionali. Elhaida Dani, cantante albanese e italiana d’adozione, è stata scelta per vestire i panni di Esmeralda, la protagonista gitana e indomita dell’opera popolare dei record, Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Ma chi è questa stella, che ha raccolto l’eredità di un’icona come Lola Ponce?

Il trionfo a The Voice of Italy

Classe 1993, il grande pubblico italiano ha conosciuto Elhaida Dani durante la prima edizione di The Voice of Italy. Appena diciannovenne (era il 2013), la sua performance energica con Mama knows best di Jessie J fece girare tutte le sedie, ma la giovane artista non ebbe alcuna esitazione, scegliendo il team di Riccardo Cocciante.

Quella scelta fu la chiave di volta della sua carriera. Curiosamente, la Dani aveva inizialmente previsto di partecipare al Festival di Sanremo, sempre nel 2013, ma si ritirò preferendo The Voice. Una scelta azzardata? Forse sì, ma che ha dato i suoi frutti: la vittoria nel talent show le diede una visibilità immediata, oltre che un rapporto professionale unico: la guida di un monumento della musica come Cocciante, grazie al quale ha imparato moltissimo.

Musa di Cocciante in Notre Dame de Paris

È stato proprio lui, l’autore delle musiche di Notre Dame de Paris, a volerla nel cast. Dopo aver rappresentato il suo Paese all’Eurovision Song Contest nel 2015 con il brano I’m Alive, Elhaida Dani è passata dal pop al musical, debuttando nel ruolo di Esmeralda nella versione francese originale andata in scena nel novembre 2016.

Un ruolo che per lei è diventato importante: “È una sensazione strana, perché ho trovato in lei tante affinità. Entrambe abbiamo lasciato il luogo dove siamo nate e cerchiamo di adattarci a una nuova terra, alla sua cultura, alla sua mentalità. Ogni volta che salgo sul palco, l’immedesimazione è naturale: non devo sforzarmi per entrare nel personaggio”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

Per l’edizione italiana 2019-2020 è subentrata ufficialmente nel cast italiano, sostituendo l’originale Lola Ponce. E ora, di nuovo, veste i panni della bella gitana: Dani è stata confermata come Esmeralda per il gigantesco tour italiano dell’opera, progetto che la terrà impegnata per quasi due anni a partire dal 2026. Sul palco, insieme a lei, gli amatissimi veterani Giò Di Tonno (Quasimodo) e Vittorio Matteucci (Frollo).

Amore e vita privata

Musica e teatro hanno un enorme peso nella vita di Elhaida Dani, ma c’è anche altro. Anzi, è proprio grazie al palcoscenico che ha conosciuto il suo grande amore, Ledian Agalliaj.

La cantante ha partecipato, infatti, a un’edizione di Dancing with the Stars Albania (il corrispettivo del nostro Ballando con le Stelle), e qui ha incontrato il ballerino e coreografo. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele, nonostante di recente qualcuno abbia insinuato eventuali voci di crisi. Anzi, è stato lo stesso Agalliaj a fugare i dubbi, condividendo sui social una tenera fotografia in cui bacia la sua compagna, accompagnata dalla didascalia: “Tanti auguri, la mia metà”.