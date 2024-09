Fonte: IPA Eleonora Incardona

Eleonora Incardona è la bellissima fidanzata del calciatore Samuele Ricci, il centrocampista del Torino e della Nazionale Italiana di Calcio. La loro storia d’amore, dopo le prime indiscrezioni, è stata ufficializzata dal calciatore sui social, dopo aver condiviso la primissima foto di coppia. Il nome di Eleonora Incardona non è nuovo agli appassionati di gossip: è l’ex cognata di Diletta Leotta, ed è stata Madrina del Giro d’Italia nel 2023 e nel 2024, per due anni consecutivi.

Chi è Eleonora Incardona: biografia e carriera

Nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, classe 1991: Eleonora Incardona è laureata in giurisprudenza. Influencer, appassionata di moda e di sport, nel suo passato c’è la relazione con Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta. L’esordio professionale della Incardona è stato nel campo della moda, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2010. Oggi è una conduttrice televisiva: nel 2012, ha partecipato al programma Veline, condotto da Ezio Greggio.

Diversi gli impegni cui prende parte, da quelli televisivi fino al settore dell’orologeria, oltre a poter vantare un discreto seguito su Instagram, dove la segue un milione di follower. Lavora per Dazn, ed è stata per ben due volte la Madrina del Giro d’Italia (e, secondo i beninformati, è una simpatizzante dell’Inter).

Un impegno, quello da Madrina, che ha dedicato alla sua mamma, come rivelato in un’intervista alla Gazzetta. “Mamma guardava spesso le tappe, ripubblicava i miei post e le mie storie. Avere la possibilità di vivere nuovamente le esperienze che ho condiviso con lei, anche se a distanza, sarà estremamente emozionante. Il mio ‘Giro’ sarà tutto per lei che mi seguirà dal cielo“. Nel 2024, oltre a coprire il ruolo da Madrina, è stata inviata sul campo, dove ha raccontato il backstage della corsa e delle tappe.

Il successo, per lei, è arrivato in concomitanza con la Pandemia, quando i follower sui social sono aumentati. “Ho fatto l’esame per diventare avvocato, poi ho continuato e ho studiato per fare l’esame di Magistratura. La prima prova al concorso l’ho tentata prima della pandemia, poi ho cominciato a usare i social e lì i follower sono incrementati. Collateralmente al lavoro di influencer ho aperto un mio negozio di orologi”. Oggi ha accantonato lo studio, ma, chissà, potrebbe sempre riprendere in futuro.

La storia d’amore tra Eleonora Incardona e Samuele Ricci

A luglio 2024, Eleonora Incardona e Samuele Ricci sono usciti allo scoperto su Instagram, quando il centrocampista ha condiviso uno scatto insieme alla donna: sorridenti, abbracciati, innamorati. Quando il 21 agosto il calciatore ha spento 23 candeline, sui social la Incardona gli ha dedicato una storia, una foto dolcissima in cui entrambi sono eleganti (e abbracciati) a teatro. “Tanti auguri amore”, ha scritto la Incardona. Sulla loro storia d’amore si conosce ben poco: stanno insieme, del resto, da pochi mesi e preferiscono mantenere il massimo riserbo. Nel passato sentimentale c’è Mirko Manola, il fratellastro di Diletta Leotta: a lungo sono stati insieme, e ora nel suo presente in rosa c’è Ricci.