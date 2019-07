Elena Santarelli furiosa su Instagram: “Basta con questa magrezza”

editato in: da

Al centro delle critiche per la forma fisica “troppo magra”, Elena Santarelli dice basta e risponde agli haters per mettere fine ai commenti negativi che stanno invadendo il suo profilo Instagram.

A scatenare le reazioni del pubblico sono state alcune delle foto pubblicate dalla conduttrice, che in questi giorni si sta godendo le meritate vacanze con famiglia ed amici nella splendida isola di Ponza. Felice e rilassata, dopo aver superato il difficile periodo della malattia del figlio Giacomo, la Santarelli condivide con i follower alcune immagini della sua estate e si mostra con indosso un aderente costume nero. Ed ecco subito arrivare le critiche degli haters.

“Ti invito a fare un giro in Emilia, patria del colesterolo. Forse saresti ancora più bella”, commenta un utente, lanciando una frecciatina tutt’altro che velata alla conduttrice. Ed è l’ennesima critica che Elena riceve in questi i giorni, durante i quali è stata bersagliata da giudizi negativi, finti suggerimenti e frasi di preoccupazione per il suo stato di salute. Ma, come si sa, sui social tutto assume un suo significato. E il semplice consiglio di mangiare di più può trasformarsi, in pochissimo tempo, in bodyshaming.

Stanca di essere al centro di giudizi che riguardano la sua forma fisica, definita troppo magra e poco sana, Elena Santarelli ha deciso di rispondere ai commenti degli haters, cercando di porre fine a questa bufera di critiche (infondate, tra l’altro): “Se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata…non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36…le mie origini sono romagnole…non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza”.

Il riferimento alla malattia di Giacomo è abbastanza evidente. Non è affatto difficile comprendere che la preoccupazione per le condizioni di salute del figlio abbiano portato la conduttrice a dormire poco, mangiare all’occorrenza e pensare molto al futuro della sua famiglia. Una situazione stressante, che senza dubbio ha avuto ripercussioni forti sul fisico (e non solo) della Santarelli.

Di pari passo ai commenti negativi arrivano anche gli interventi dei follower, che prendono subito le difese della loro beniamina. La Santarelli, però, sembra essere perfettamente in grado di tutelarsi da sola: “Se il concetto non è arrivato al cervello non è un problema mio. Pensa se ingrassavo cosa mi avrebbero detto. Lasciamo perdere e godiamo della vita ora”.

D’altronde, le critiche alla sua forma fisica sono davvero un problema irrisorio rispetto alla felicità per la buona salute del figlio Giacomo.