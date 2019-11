Il dolore di Diana Del Bufalo: “Non è un periodo facile”

editato in: da

Diana Del Bufalo si confessa su Instagram, raccontando di vivere un momento difficile della sua vita. Attrice, comica e cantante, si è messa per la prima volta a nudo in un post in cui ha svelato ai follower il suo disagio. Un problema che Diana si trova ad affrontare da tempo e che ha deciso di superare grazie alla psicoterapia.

La 29enne ha postato su Instagram uno scatto in cui appare in primo piano, senza trucco e con un’espressione triste. “Non sto passando un periodo facile – ha scritto –. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla”.

“Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno – ha poi aggiunto l’attrice -. La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo – ha concluso Diana -, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

Classe 1990, Diana è arrivata al successo grazie ad Amici, dove da subito ha conquistato il favore del pubblico e dei professori, colpendo anche Maria De Filippi con la sua ironia. Poi l’inizio della carriera come attrice con tanti film importanti e l’approdo a Colorado dove ha conosciuto anche Paolo Ruffini, diventato il suo compagno.

Un amore, quello per il comico, che la Del Bufalo ha vissuto fra alti e bassi. In tanti hanno commentato il post di Diana su Instagram mostrando il loro sostegno nei confronti dell’attrice. Da Chiara Ferragni a Giulia Pauselli, anche lei ex star di Amici, sino alla modella Ariadna Romero e l’ex velina di Striscia, Francesca Lodo. Non sono mancati i messaggi di Alessandra Mastronardi e del collega Andrea Dianetti.