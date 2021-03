Dayane Mello: “Forse ho trovato un fidanzato”. E svela i progetti futuri

editato in: da

Dayane Mello è stata ospite della scorsa puntata di Casa Chi, durante la quale ha raccontato qualcosa in più sulla sua incredibile avventura al Grande Fratello Vip e sulle dinamiche che si sono venute a creare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Inoltre si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita sentimentale.

Sempre schietta e molto onesta, due caratteristiche per cui il pubblico l’ha particolarmente apprezzata al GF Vip, la modella brasiliana ha voluto spiegare come stanno oggi le cose tra lei e Rosalinda Cannavò. Le due hanno stretto una bellissima amicizia, ma nelle ultime settimane del reality qualcosa si era incrinato. Almeno in parte, il loro allontanamento potrebbe essere stato causato dall’amore nato tra l’attrice e Andrea Zenga, un flirt che non ha mai convinto appieno Dayane: “Per me è stato un modo di far parlare di loro gli ultimi dieci giorni. Parlavano di Giulia, Tommaso e gli altri per rimanere fino alla fine al GF Vip“.

Forse è per questo che, come ha svelato la Mello, ancora oggi lei e Rosalinda si sentono di tanto in tanto, senza però mai parlare dell’argomento in questione. Come va invece sul fronte sentimentale, per quel che riguarda Dayane? All’interno della Casa, lei non sembra aver provato alcun interesse da quel punto di vista, ad eccezione di qualche palpito per Francesco Oppini: “Ci sa fare con le donne, a me piacevano le sue attenzioni ma non è proprio il mio genere di uomo“. A quanto pare, tuttavia, è fuori da Cinecittà che la bella modella avrebbe trovato l’amore.

“C’è qualcuno nel mio cuore. Ma parliamo di una persona che fa così da dieci anni, viene e va. Ci conoscevamo ma io ero piccola, poi lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… La nostra vita è stata così, non c’è stata. Ma forse adesso ho trovato il fidanzato” – ha ammesso Dayane, senza però svelare l’identità del misterioso uomo che da tanto tempo le fa battere più forte il cuore. Ovviamente, la curiosità dei fan è alle stelle e tutti si chiedono chi sia il nuovo flirt della Mello, ma per il momento il suo nome è top secret.

Quello che invece non è più un mistero è il futuro lavorativo della modella: a Casa Chi, ha infatti rivelato di aver rifiutato il Grande Fratello brasiliano, probabilmente ancora troppo provata dall’esperienza del reality show. Dayane ha invece detto sì a Cristiano Malgioglio, accettando di partecipare ad uno dei suoi prossimi videoclip musicali. In una recente intervista a Confidenze, infine, aveva svelato di un nuovo progetto molto interessante: “Un programma per la tv che è ancora top secret”.