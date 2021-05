Dayane Mello, altro dolore dopo la morte del fratello: la madre ha un tumore

editato in: da

Dopo la prematura e tragica morte del fratello Lucas, Dayane Mello si ritrova a dover affrontare un nuovo dramma familiare. La modella e showgirl brasiliana ha condiviso il suo dolore con i follower, ai quali ha rivelato che sua madre ha scoperto di avere un cancro.

“Oggi è un giorno speciale. Dovrei celebrare il compleanno del mio amato padre, ma voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro”.

E aggiunge:

“Voglio così tanto poter risolvere tutto questo, voglio che la vita mi dia questa opportunità, ma sfortunatamente non credo che succederà. Voglio ringraziare Dio per essere qui e per far parte di una grande famiglia”.

I rapporti con lei si sono interrotti molti anni fa, proprio come aveva spiegato durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ma ora si è detta desiderosa di poter riallacciare i rapporti con lei e aiutarla in questo percorso caratterizzato dalla malattia.

Si aggiunge, così, un nuovo dolore nella vita di Dayane Mello che ha anche perso il fratello Lucas in un drammatico incidente in Brasile. Ancora ospite della Casa del Grande Fratello Vip, la modella aveva deciso di proseguire il gioco perché impossibilitata a viaggiare. Inoltre, aveva voluto sentire la vicinanza dei suoi compagni d’avventura.

Il legame con sua madre si è interrotto quando era bambina e non si sono mai riallacciati. Il suo unico messaggio, mandato in onda all’interno della Casa, era arrivato per smentire un racconto di Dayane nel quale parlava del loro passato e del motivo per cui avevano rotto ogni relazione.

Stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata, la malattia potrebbe essere motivo di riappacificazione anche se, come ha spiegato, le speranze sono poche. Dayane Mello vorrebbe starle vicino in un questo momento così difficile, dopo una vita trascorsa accanto al padre e ai suoi fratelli.

Il suo carattere forte e la sua determinazione hanno caratterizzato il suo intero percorso all’interno della Casa, fino alla finale che ha perso contro Tommaso Zorzi. Data per vincitrice per molte settimane e prima finalista assoluta del programma, ha lottato fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo poi sfumato per mano dell’influencer milanese, poi diventato opinionista de L’Isola dei Famosi.

Dayane Mello è ormai un’italiana d’adozione. Dalla sua storia con Stefano Sala è nata una meravigliosa bambina, Sofia, che l’ha raggiunta anche in occasione della finale del programma. È stata una delle prime a entrare nelle Casa e una delle ultime a uscire, nonostante le tante nomination ricevute durante i tanti mesi di permanenza nello show.