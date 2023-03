Cristina Marino sul parto: “Ci sono state complicazioni”. Il suo racconto

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

“Ci sono state un po’ più di complicazioni rispetto al previsto”. A parlare del parto è stata Cristina Marino attraverso delle stories su Instagram: dopo aver condiviso alcuni scatti e momenti privati, è tornata in video e si è mostrata ai suoi follower. Lo ha fatto raccontando il parto, come è andata, condividendo la sua gioia ma anche uno dei momenti più difficili. La nascita del suo secondo figlio dopo Nina Speranza – Noè Roberto – non è stata semplice, ma, per fortuna, è andato tutto per il meglio.

Cristina Marino, la nascita di Noè Roberto: come è andato il parto

Venuto al mondo a febbraio 2023, Noè Roberto è il secondo figlio di Cristina Marino e Luca Argentero. La gravidanza è stata annunciata in una fase avanzata, proprio poco prima di presentarsi sul red carpet di Venezia 79. La sua nascita è stata annunciata con una foto sui social – ed è stata anticipata da Chi. Dopo aver condiviso anche la prima foto del bambino – il volto non si vede – la Marino ha voluto raccontare l’esperienza del parto.

“Sono le prime storie che faccio post parto”, ha detto l’attrice su Instagram. “Fisicamente ci sono state un po’ più di complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene”, ha raccontato, tranquillizzando i suoi fan. Ha aggiunto anche di stare vivendo un momento di forte gioia, di incredibile felicità: la Marino, così come Argentero, non ha mai nascosto il desiderio di maternità. “Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”.

Come sta dopo il parto

Dopo aver condiviso un incredibile scatto dei giorni prima del parto, la Marino, che tiene enormemente alla propria privacy, si è aperta su Instagram, raccontando come sta, oltre che il suo stato d’animo. Tutto è andato per il meglio, nonostante le difficoltà e le complicazioni. Ed è questo che conta alla fine.

“Sono molto felice, è un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata latitante. Perché avevamo bisogno – abbiamo bisogno – di goderci questo momento e di stare concentrati su quella che è la realtà”. Insieme e felici, Cristina Marino e Luca Argentero sono tra le più belle (e solide) coppie del mondo dello spettacolo.

La prima foto di Noè Roberto su Instagram

Uno scatto meraviglioso e speciale, per condividere la gioia più grande con i propri fan e follower su Instagram: a pochi giorni dal parto, la Marino ha pubblicato la prima foto di Noè Roberto. Non ha voluto mostrare il volto – così come non lo ha mai fatto per Nina Speranza – in quanto la privacy dei figli è sempre stata messa al primo posto. E per un motivo ben preciso (e sacrosanto).

“La gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar”, aveva raccontato Cristina Marino in occasione di una intervista al Corriere della Sera, spiegando il motivo per cui non sono soliti mostrare il volto di Nina Speranza, e adesso di Noè Roberto. Una scelta delicata ma soprattutto privata, ribadita più volte anche da Luca Argentero stesso.