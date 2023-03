Cristina Marino e il paparazzo “maniaco”: la moglie di Luca Argentero attaccata su Instagram

Fonte: IPA Luca Argentero e Cristina Marino

La vita da VIP prevede anche il confronto con i paparazzi e l’avvistamento di uno di questi ha scatenato le ire di Cristina Marino. La moglie di Luca Argentero è arrivata a pubblicare una foto dell’uomo, definendolo un “maniaco”.

Una situazione rapidamente sfuggita di mano, con la donna chiamata a difendersi dagli attacchi subiti dagli utenti su Instagram. Ha poi spiegato l’accaduto nel dettaglio nelle storie Instagram, ma questa vicenda potrebbe non essersi ancora conclusa.

Cristina Marino contro un paparazzo: è un “maniaco”

Dovrebbe essere un periodo felice e sereno per Cristina Marino, che il 16 febbraio ha dato alla luce il suo secondo figlio, Noè Roberto. La moglie di Luca Argentero si è invece ritrovata a dover gestire una situazione molto spiacevole.

Mentre era al parco, la donna si è resa conto della presenza di un paparazzo intento a scattarle delle fotografie. Ha deciso di filmarlo, esasperata, mostrando il suo viso su Instagram e definendolo “maniaco”.

In breve tempo Cristina Marino si è ritrovata sotto attacco da numerosi utenti, infastiditi dall’uso dell’espressione “maniaco”, legata a questo contesto. Al di là di chi pretende che un personaggio noto paghi questo scotto, al grido di “Non sarebbe successo, se fossi stata con un panettiere”, il fulcro della polemica è un altro.

Definire “maniaco” una persona che sta facendo il proprio lavoro, mostrandone il viso in modo da scatenare una dura reazione nei suoi confronti, è irrispettoso. Questo è il sentimento di parte degli utenti fiondatisi sul suo profilo dopo aver visto la storia Instagram.

Ecco, tra i vari messaggi, cosa è possibile leggere: “È una persona che lavora per l’editoria, industria che alimenta la vostra fama e le vostre entrate. Se non le piace il cono di luce, può fare altre scelte, ma non diffamare e insultare senza pagare un prezzo”.

Cristina Marino risponde alle critiche

Considerando la mole di messaggi negativi nei suoi riguardi, Cristina Marino ha deciso di dire la propria con un video. Ha spiegato come il suo volto sia stato mostrato perché il suddetto paparazzo avrebbe avuto un atteggiamento reiterato nei riguardi della sua famiglia.

“Fa la stessa cosa per giorni e la parola ‘maniaco’, da vocabolario, significa ‘persona dominata da tendenze esclusive e smodate, stranamente assidue e persistenti’. Nessun insulto, ho solo descritto l’atteggiamento reiterato che stiamo subendo. Tutto è concesso, nella misura del rispetto e dell’educazione”.

Dopo il parto di metà febbraio, spiega la moglie di Luca Argentero, sono costantemente “sotto tiro” dei paparazzi, senza tregua. La donna chiede vi sia un limite, guardando a tale condizione dal punto di vista umano e non professionale, per poi accusare. “Mi pare si stia perdendo il lume della ragione”.

Il paparazzo attacca Cristina Marino: possibile denuncia

Alcuni utenti avevano prefigurato delle conseguenze per le parole di Cristina Marino, e non è da escludere che vi siano. The Pipol Gossip ha infatti raggiunto il paparazzo in questione, immortalato nel breve video pubblicato.

L’uomo ha intenzione di tutelarsi con i mezzi a propria disposizione, nel rispetto della legge. Si è espresso in merito all’accusa di atteggiamento reiterato nei confronti di Cristina Marino e della sua famiglia: “Era un anno che non scattavo la famiglia Argentero, ma la nascita del figlio rappresenta per noi del mestiere una notizia”.

Ha sottolineato come fossero in un luogo pubblico, ma soprattutto d’essersi tenuto a distanza. Non ha fatto altro che il suo lavoro, spiega, come da 40 anni: “Si chiamano le forze dell’ordine per i maniaci. Ora devo pensare a tutelarmi”.