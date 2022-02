Costantino della Gherardesca, è morta la mamma: il toccante ultimo saluto

Per i figli, non c’è un momento peggiore di affrontare la perdita dell’amata mamma: è quanto sta vivendo Costantino della Gherardesca insieme alla sorella Olimpia nell’annunciare la morte della madre Costanza, avvenuta il 5 febbraio 2022. Il conduttore di Pechino Express ha scelto parole significative, toccanti, cariche di nostalgia e bellezza: “Sii felice perché non sono solo”. Perché è proprio questo che temono i genitori più di tutto: che i figli siano infelici e soli.

Costantino della Gherardesca, è morta la mamma: l’addio su Instagram

Costanza della Gherardesca aveva 83 anni: stava lottando da tempo contro una malattia. Olimpia e Costantino hanno scelto di ricordare la mamma attraverso delle parole che non possono non arrivare al cuore: “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene, ed era anche quella che mi ha voluto più bene“. Una frase che ha lasciato intravedere l’intimo legame che univa la mamma al figlio, un sostegno e affetto incondizionati, che ora andranno oltre il tempo e lo spazio, per rimanere dentro l’anima, per sempre.

Un messaggio che è arrivato al cuore dei suoi follower su Instagram e al nostro: “Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me è stata più generosa e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia di rendere le persone felici. Era più simpatica e solare di me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere. Rischio di offendere le sue amiche se non scrivo che era innanzitutto una donna libera, anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne”. Un elogio all’incredibile forza della mamma, al suo carattere, a come ha sempre affrontato la vita.

Ciononostante, seppure nel momento più buio della sua vita, Costantino ha trovato lo stesso la forza di scherzare: “Cara mamma, sii felice, perché non sono solo. Sì, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più ordinari, sono di nuovo single. Ma ho tanti amici, tra cui il tuo amato Daniel e Federico con cui andavo in slittino”. Ed è qui che esce tutta la forza di una persona – oltre il personaggio – che ispira forza, coraggio e decisione. Anche nelle difficoltà – e, con il racconto sulla madre, capiamo un po’ di più il suo carattere. Le qualità di Costantino, come la simpatia e l’autoironia che abbiamo avuto modo di amare in Pechino Express e 4 Matrimoni Italia, le ha ereditate proprio da Costanza.

Chi era Costanza della Gherardesca

Costanza della Gherardesca, nata nel 1939, è stata un faro di luce e speranza per Costantino. La donna aveva sposato il Conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani: dal loro matrimonio erano nati i figli Olimpia e Filippo. Nel 1979, tuttavia, i due scelsero di divorziare, e Costantino è stato il frutto dell’amore tra Costanza e Alvin Verecondi Scortecci (che ha riconosciuto il figlio solo in seguito, all’età di cinque anni).