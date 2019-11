Claudia Galanti, il messaggio emozionante su Instagram dopo le lacrime per la figlia Indila

editato in: da

Claudia Galanti torna a parlare del suo grande dolore e lo fa in un messaggio emozionante pubblicato su Instagram dall’amico Gabriele Parpiglia. Dopo anni di silenzio la modella ha raccontato il dramma della morte della figlia Indila, venuta a mancare improvvisamente a nove mesi.

Una tragedia che ha cambiato per sempre la vita di Claudia e con cui, ancora oggi, è costretta a fare i conti. Ospite del programma Seconda vita, con grande coraggio, la Galanti ha ricordato l’amore per sua figlia e una morte che non riesce a spiegarsi. “Quando Indila è deceduta – ha svelato -, io ho detto no all’autopsia. Oggi ho capito di aver sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre. Io non vivo, ma sopravvivo”.

La piccola sarebbe deceduta a causa di un batterio, ma Claudia sembra non credere a questa ipotesi. Il pensiero di Indila la tormenta ed è riuscita a tornare a sorridere solo grazie ai figli Tal Harlow e Liam Elijah, nati dall’amore per Arnaud Mimran, milionario che attualmente si trova in carcere in Francia con l’accusa di frode.

L’imprenditore è stato il grande amore nella vita di Claudia, ma oggi la modella è sola, sta crescendo i figli e si è reinventata diventando una pasticciera. ll racconto commovente fatto a Seconda Vita ha emozionato i fan che hanno commentato il programma, cercando di dare coraggio alla Galanti di fronte all’immane tragedia che sta ancora vivendo.

Parole e gesti che hanno aiutato molto la modella. Su Instagram l’amico Gabriele Parpiglia ha pubblicato una foto di Claudia con i figli, condividendo un messaggio. “Claudia, mi ha mandato questa foto – ha scritto il giornalista -. Mi ha detto che non è riuscita a guardare la puntata perché le lacrime hanno bloccato subito, immediatamente, il tutto. Così ha spento la tv e giocato con i suoi bimbi. Però mi ha detto una cosa, anzi mi ha chiesto di scriverla pubblicamente. ‘Grazie a te, a tutti, da parte di noi 4’. E io abbraccio tutti… voi, voi 4!”.