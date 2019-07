Chi è Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro

editato in: da

Tiziano Ferro si è sposato. Il sì è stato detto in una villa a Sabaudia, alla presenza di poche persone. Una cerimonia ristretta con soli 40 invitati, tra cui la famiglia del cantante, annunciata solo a fatti avvenuti. Ma chi è il fortunato sposo che ha fatto breccia nel cuore di Tiziano?

Si chiama Victor Allen, viene dagli Stati Uniti, precisamente da Los Angeles e ha 54 anni. Ha lavorato per la Warner Bros come consulente ed oggi ha un’agenzia di marketing tutta sua.

La notizia delle nozze ha lasciato tutti a bocca aperta e nessuno si aspettava che il matrimonio tra Victor e Tiziano fosse imminente. In realtà, però, i due stanno insieme già da tre anni ed era cosa nota che il fatidico sì fosse un sogno nel cassetto per il cantante. Il matrimonio sarebbe avvenuto già qualche giorno prima dell’unione civile avvenuta a Sabaudia. Precisamente i due si sarebbero sposati il 25 giugno a Los Angeles.

Victor è un appassionato di animali. Supporta, infatti, un centro di salvataggio per cani ormai da anni e, insieme a Tiziano Ferro, ha deciso di devolvere tutti i regali di nozze della cerimonia americana per sostenere questa causa. Una coppia fortunata, insomma, che ha deciso di aiutare il prossimo nel giorno più felice della loro vita. Nessun regalo neanche per la cerimonia italiana. Gli sposi hanno deciso di devolvere tutto al reparto oncologico dell’ospedale civile di Latina, città dov’è nato Tiziano.

Ottimo il rapporto che Victor ha con la famiglia Ferro. Come racconta Vanity Fair, infatti, la mamma di Tiziano ha accolto a braccia aperte il futuro genero e, con tutta la famiglia, ha sostenuto il cantante in questo giorno speciale. Molto romantico un piccolo dettaglio delle nozze: i due riportano due date differenti sulle fedi. Se Tiziano Ferro ha inciso la data delle nozze celebrate negli Stati Uniti, Victor ha scelto quella delle nozze avvenute in Italia.

Insomma, Tiziano ha coronato il suo sogno d’amore sposando l’americano Victor Allen, che sembra condividere con il cantante la bontà d’animo e la voglia di mantenere riservata la loro vita privata. I due, infatti, hanno lasciato trapelare sempre molto poco della loro storia, ad eccezion fatta del giorno delle loro nozze.